O anecdota pe care am auzit-o la un moment dat spunea ca Henry Heinz, fondatorul gigantului Heinz, a inventat sosul de rosii (ketchup) dintr-un accident: vindea rosii proaspete din usa-n usa si legumele se stricau destul de rapid, asa ca Henry Heinz le-a transformat in bulion, ca sa tina mai mult. Veridicitatea acestei anecdote este greu de stabilit, insa mi-am amintit de ea in timpul discutiei pe care am avut-o cu Claudia Rugina, avocat si fondatoare a Buniol, un mic business cu rosii organice in care a investit 1.500 de euro, suma care a mers in sistemul de irigatii si in seminte. Si aceasta pentru ca povestea ei incepe exact invers fata de cea a lui Henry Heinz. Claudia a vrut, initial, sa faca bulion, nu sa vanda rosii proaspete.

”Studiam pentru examenul la Barou si tatal meu se ocupa la vremea respectiva de o gradina mica, care era in Targu Neamt. Aveam doua soiuri de rosii: un soi portocaliu de la o batrana si un soi rosu care era in zona, o inima de bou. Mancam o salata de tomate portocalii si o zi intreaga nu m-am putut gandi decat la un suc de rosii portocalii. Atunci mi-a venit ideea unei afaceri in domeniu, dar nu aveam intentia sa vand rosii proaspete, pentru ca traiam cu impresia ca o rosie crescuta natural nu va tine niciodata suficient de mult incat sa poata sa fie livrata catre alte persoane. Ulterior am schitat pe un servetel, la un pahar de vin, o viziune asupra proiectului – gandit in continuare ca suc de tomate – am lucrat cu Urban Gemini (companie de design grafic si content scris – n.red.), si am creat Buniol, denumire si brand”, povesteste Claudia Rugina.

Business cu rosii organice: De unde vine numele?

Denumirea Buniol are trei radacini: cuvintele ”bunic” si ”bulion”, dar are legatura si cu celebra bataie cu rosii care are loc in fiecare an in orasul spaniol Bunol. Primul an de business, 2015, nu a fost insa unul cu noroc pentru proaspata afacere. ”In anul in care am creat brandul am avut mana si a murit toata cultura, nu a ramas decta o galeata de rosii. In anul urmator am inceput sa ma documentez si am inceput sa citesc, am descoperit cate varietati sunt si am facut o comanda de peste 20 de varietati de la un colectionar din America. Le-am primit, le-am cultivat, si pe loc, intr-o sclipire daca vreti, m-am intrebat cum ar fi daca as putea sa le vand proaspete. Ideea ambalajului a venit foarte natural, din inspiratie si asa au plecat primele cutii cu rosii, pe care le-am livrat personal”, povesteste Claudia Rugina.

Pasiunea Claudiei Rugina pentru rosii s-a adancit – ”Pasiunea mea pentru ele este si estetica, mi se par foarte frumoase. Daca intru in gradina stau vreo patru-cinci ore numai sa analizeaz plantele si nu simt cum trece timpul” – si a inceput sa achizitioneze mai multe soiuri, in prezent cultiva 120 de varietati.

Aceasta pasiune pentru rosii a Claudiei este atat de mare, incat anul trecut, in vara, a venit de la Londra, unde studia un master in arbitraj international la Universitatea Westminster din Londra, pentru a livra rosii in Bucuresti. ”In loc sa-mi scriu dizertatia, am venit sa livrez rosii. Anul acesta este primul an serios in care ne ocupam cap-coada in mod asezat, gandit, cu plan de afaceri, capacitate cultura, asteptari, rezervari, comenzi online, website bine pus la punct”, spune ea.

Business cu rosii organice: Tratamente din plante

Iar rezultatele organizarii dupa principii de business se vad deja: rezervarile pentru cutiile de rosii Buniol s-au triplat, ajungand in prezent la 140 – procesul de rezervare a inceput la 1 iulie, pot fi comandate cutii de doua si patru kilograme, cu preturi de 42, respectiv 70 de lei –, la care se adauga comenzile venite in afara rezervarilor.

”Am avut un numar mare de cereri anul acesta, asa ca am deschis o lista de rezervari. Anul trecut au fost persoane care nu au primit rosii deloc, pentru ca nu am avut de unde. Anul acesta am triplat cultura si s-a triplat si numarul rezervarilor”, explica Claudia Rugina.Terenul pe care sunt cultivate rosiile Buniol are o suprafata de 1.500 de metri patrati si cuprinde trei parcele cu rosii, separate intre ele de alte culturi compatibile, precum ceapa, usturoi si dovlecei. Rosiile nu sunt tratate cu substante chimice, ci pe baza de plante.

”Rosiile sunt crescute cu ceai, se intervine la ele cu coada calului, cu usturoi, cu urzica, cu lapte, foarte mult bicarbonat de sodiu, se stropeste dupa fiecare ploaie cu bicorbinat de sodiu pentru dezinfectare. Anul acesta a fost unul foarte dificil din punct de vedere al vremii, am fost nevoiti ca pe o parcela din cele trei sa intervenim cu un ingrasamant organic din alge marine, cultura suferise si era o problema de nutritie, am avut si o vietate, care inca nu stiu ce e, care circula pe dedesubt si le-a deranjat la radacini.”, spune Claudia Rugina.

De rosii, pina la coacere, se ocupa permanent tatal Claudiei Rugina, iar ea vine de doua ori pe saptamana sa vada cum evolueaza cultura. ”Incepem in februarie cu semintele in pamant, se creeaza rasadurile, dupa care se aclimatizeaza intr-un mic solar afara. In luna aprilie sunt scoase toate si puse pentru aclimatizare, iar apoi, cum simtim ca temepratura a atins vreo 13 grade, pleaca in camp. Anul asta a fost tarziu, in mai, pentru ca a fost ninsoare in zona si au plecat tarziu in pamant. Ele au ritmuri diferite de coacere, am rosii la 70 de zile, la 90 de zile, la 100 de zile, am rosii care reactioneaza diferit in functie de temperatura si isi iau mai mult timp sau se coc mai repede. Fiecare varietate are un obicei aparte”, detaliaza antreprenoarea pasionata de rosii.

Business cu rosii organice: o afacere sezoniera

Faptul ca business-ul este unul sezonier se potriveste de minune cu felul de a fi al Claudiei si cu planurile sale profesionale. ”Caracterul sezonier imi permite sa fiu si avocat in restul timpului si pe perioada verii sa-mi dedic mai mult timp acestui proiect. Arbitrajul international este un domeniu foarte abstract si cu foarte putini specialisti, acesta este cumva dezavantajul specializarii, nu poti sa o practici oriunde. Singurul oras este Bucuresti si am luat decizia sa urmez un transfer catre Capitala, in viitorul apropiat si sa urmez o cariera in acest domeniu care ma pasioneaza foarte tare”, spune Claudia Rugina, precizand ca nu va lasa de izbeliste afacerea cu rosii organice, ba dimpotriva, se va ocupa in continuare in special de aspectele legate de promovare, prezentare si personalizarea produselor, la fel ca pana acum.

”Anul acesta am observat o tendinta care pe mine ma bucura foarte mult si care confirma ceea ce vreau eu sa obtin cu acest proiect: oamenii au inceput sa comande rosii pentru a le oferi cadou. Asta este si ideea mea: rosiile pleaca de la mine ca un cadou pentru client, sunt ambalate in hartie de matase, fiecare rosie este ambalata individual, pentru protectie, este stearsa de praf, totul este pe alb. Faptul ca aceasta idee se transmite si este perceputa de clienti pe mine ma bucura foarte tare”, explica antreprenoarea.

Legat de reactia clientilor la produsele sale, Claudia Rugina spune ca tine foarte mult la ideea de ”curat”. ” Rosiile nu vin de la mine nu vin cu pamant, nu este abordata ideea de rustic. La mine e un concept elegant, curat, tin sa fie imprimata aceasta idee de curat. Nu trebuie sa ai pamant pe produs ca sa fie un produs rural, organic.Un al doilea aspect al pasiunii este gustul, dar nu redescoperirea unui gust pierdut, ci o descoperire a adevaratei valori a unei tomate, o varietate de gust. Noi avem nostalgii pentru Inima de Bou, in special cea roz, pe care noi ne-o atribuim ca pe un produs traditional, ceea ce este contestabil. Inimile de bou sunt enorm de multe varietati, numai eu am zece varietati in gradina: alba, galbena, dungata, patata, portoclaie, rosie, roz, diferite forme. Sunt foarte multe varietati si e greu sa atribui acest soi Romaniei”, spune Claudia Rugina, adaugand ca pozitionarea sa in privinta pretului – ”Eu am urmat o pozitionare care mi se pare cea justa. Da, rosiile mele sunt scumpe, dar sunt un produs premium” –, ar trebui adoptata si de alti producatori locali, argumentul fiind ca sa cultivi un produs organic este de zece ori mai greu decat unul crescut cu substante chimice.