Crossland X se va putea comanda incepand cu luna martie si va ajunge in showroom-urile dealerilor in vara, in timp ce Grandland X va putea fi comandat incepand cu luna august si va ajunge in showroom-uri in toamna.

"Pentru Opel, 2017 va fi un an plin de noutati. Vom acoperi doua noi segmente prin lansarea a doua modele crossover Opel Crossland X si Grandland X. Noul crossover (CUV), Opel Crossland X, se va alatura modelului Mokka X. Noul model da un imbold suplimentar tendintei spre modele CUV atat sportive, cat si spatioase. Cu noul CUV din segmentul C, Grandland X, Opel isi extinde oferta din clasa compacta cu un crossover deosebit de sportiv", a precizat Cristian Milea.

Printre noile modele Opel care vor fi lansate in 2017 sunt si Insignia Grand Sport, Insignia Sports Tourer si Insignia Country Tourer.

"Ne asteptam ca noul Insignia sa fie primit bine de clienti. La fel ca noul Astra, noul Insignia Grand Sport aduce o serie de tehnologii de top care permit o conducere mai sigura, mai relaxata si mai confortabila ca niciodata. Cu noul varf de lance - noul Opel Insignia Grand Sport - vom lansa un sedan cu cinci usi si silueta de coupe, manevrabilitate sportiva si tractiune integrala. Fata de predecesorul sau, spatiul interior din Opel Insignia Sports Tourer a crescut semnificativ, in special in zona scaunelor din spate si in portbagaj", a adaugat managerul Opel Romania.

Noul Opel Insignia va fi produs la Russelsheim. Modelul va putea fi comandat in Romania incepand cu luna februarie si va ajunge in showroom-uri in vara.

"Modelului Sports Tourer i se alatura un model cu tractiune integrala si aspect de autovehicul off-road: Opel Insignia Country Tourer. Noul Country Tourer este alegerea potrivita pentru pasionatii de sporturi de iarna, activitati in aer liber si pentru toti cei care apreciaza un aspect individual. Se va putea comanda incepand cu luna august, ajunge in showroom-uri in toamna", a mai spus Cristian Milea.

Vanzari Opel in Romania

In primele 11 luni, Opel a vandut in Romania 5.382 de unitati (autoturisme si vehicule comerciale). Opel Astra este cel mai vandut model din gama marcii germane, cu 2.352 de unitati livrate in primele 11 luni.

"Anul acesta am egalat rezultatul excelent inregistrat anul trecut in termeni de cota de piata, atunci cand totalul vanzarilor marcii cuprindea si peste 1300 de unitati de vehicule aferente unui singur contract de flota si circa 600 unitati Antara, model pe care marca germana nu il mai comercializeaza in Romania. Pentru 2017 ne propunem depasirea performantei actuale, motorul de crestere fiind lansarea de modele in segmente noi", a adaugat Cristian Milea.

Foto: Andrei Avarvarii / bild.de