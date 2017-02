Business-ul lui Michael Schmidt, care cuprinde companiile Automobile Bavaria Group, MHS Truck & Bus Group si Schmidt Gruppe Deutschland, a inregistrat cresteri in toate segmentele, in anul 2016, si a atins volumul de 374 millioane euro.

In anul 2016, reteaua de dealeri auto Automobile Bavaria Group a vandut in Romania 1.769 automobile BMW noi, 202 automobile marca MINI, 120 motociclete marca BMW Motorrad si 784 automobile rulate.

Cele mai bine vandute modele BMW, in cadrul retelei Automobile Bavaria Group, in anul 2016 raman modele din gama BMW X si modelele din clasa medie: X5 (328 unitati vandute), Seria 3 (254), X1 (227), X3 (215), Seria 5 (191) si X6 (162). Cele mai bine vandute modele MINIau fost MINI Hatchback (3-usi si 5-usi - Cooper S) - 147 unitati si MINI Countryman cu de 40 unitati. Odata cu lansarea noului BMW Seria 5 si a noului MINI Countryman, ne asteptam la o crestere a vanzarilor pentru aceste doua modele in anul 2017.

Printre cele mai exclusiviste modele livrate de Automobile Bavaria Group in anul 2016 s-au numarat trei automobile hibrid BMW i8 si un BMW Seria 7, in editie limitata aniversara - BMW Individual - THE NEXT 100 YEARS, cu un pret de peste 130.000 euro + TVA.

O crestere semnificativa s-a inregistrat pentru gama electrica BMW i, cu un numar total de 37 de unitati vandute (34 BMW i3 si 3 BMW i8).

Modelul BMW Seria 5 a fost lider in vanzarile de automobile rulate, comercializate prin reteaua BavariaUsedCars.com, fiin preferat de majoritatea clienttilor nostri, cu 152 unitati vandute, urmat de modelul BMW X5 (105 unitati), BMW Seria 3 (101 unitati) si BMW X1 (75 unitati).

Automobile Bavaria Group a inregistrat in anul 2016 o crestere cu 13% a vanzarilor de piese si manopera. Venitul brut din manopera a crescut cu 10.6% iar cel din piese cu 13.6%. In total, 54.200 de automobile au fost intretinute si reparate in atelierele Automobile Bavaria Group, in cele 12 reprezentante din Romania.

Pe parcursul anului 2016, Automobile Bavaria Group a deschis o noua reprezentanta de service in Bacau si o noua locatie la Tg. Mures.

Schmidt Gruppe Deutschland cuprinde cinci reprezentante BMW, in zona din sudul orasului Munich si o reprezentanta Rolls-Royce in Munich. Grupul a inregistrat o cifra de afaceri de 129 millioane euro in anul 2016, cu o crestere de 26% comparand cu anul 2015. Reteaua de dealeri a vandut 1607 autombile BMW noi (+25% crestere) si 1800 autombile rulate BMW (+8% crestere). Cu venituri de 16 millioane euro din zona de servicii, Schmidt Gruppe Deutschland a atins o crestere de 6% si in acest segment.

MHS Truck & Bus Group a livrat anul trecut 1.407 vehicule: 1.002 camioane noi MAN, 12 autocare MAN/Neoplan si 416 camioane rulate. MHS Truck & Bus Group a inregistrat o cota de piata de 19% in a doua jumatate a lui 2016. Compania a vandut in 2016 sase flote de peste 20 de unitati, una dintre ele fiind de peste 100 de unitati. Majoritatea camioanelor livrate au fost destinate transportului international. Alte tipuri de camioane livrate au fost vehicule specializate.

"Anul 2017 o serie importanta de noutati in gama BMW si MINI. La inceputul acestui an, noile BMW Seria si MINI Countryman vor fi lansate in Romania. Gama de modele BMW Seria 6 si BMW Seria 4, care va intra pe piata in primavara anului 2017, va oferi noi completari atractive pentru aceste modele. Asteptam cu interes si prezentarea noului model BMW X3”, a spus Michael Schmidt.