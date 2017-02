Asemenea versiunii in cinci usi, i30 wagon a fost conceput pentru clientii europeni la Centrul Tehnic Hyundai Motor Europa din Russelsheim si produs la fabrica Nosovice, din Republica Ceha.

„i30 Wagon dispune de aspectul remarcabil al gamei i30, beneficiind totodata de noul simbol al gamei – grila frontala tip cascada. Linia plafonului, alaturi de proportiile dinamice, confera modelui o silueta distincta. Mai mult, profilul autovehiculului este accentuat de cadrul cromat, care evidentiaza geamurile laterale”, a declarat Thomas Burkle, Chief Designer al Centrului de Design Hyundai Europa.

Cea de-a treia generatie Hyundai i30 este disponibila in Romania cu trei motorizari cu puteri intre 120 CP si 140 CP, o transmisie automata in 7 trepte cu dublu ambreiaj si una manuala cu 6 trepte.

i30 este disponibil pe piata locala in doua versiuni de motorizare pe benzina, echipate standard cu sistem Stop & Go (ISG): 1,4 litri T-GDi, in patru cilindri, care dezvolta 140 CP sau 1,0 T-GDi, in trei cilindri, disponibil cu 120 CP. Propulsorul diesel este 1,6 litri 136 CP.

Hyundai Auto Romania, parte a Grupului Tiriac, este reprezentantul marcii Hyundai in Romania din anul 1994 si aduce pe piata nationala noua modele Hyundai, atat din gama autoturismelor, cat si din cea a autovehiculelor comerciale. Fondata in 1967, Hyundai Motor Company s-a transformat in Hyundai-Kia Automotive Group, care este cotat drept al cincilea producator auto la nivel mondial incepand din anul 2007.