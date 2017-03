Range Rover va lansa in toamna in Romania cel de-al patrulea model din gama, denumit Range Rover Velar, pozitionat intre Range Rover Evoque si Range Rover Sport.

Noul model a fost creat de la zero, din aluminiu, cu un design contemporan, faruri cu LED inguste si manere escamotabile petru usi. Cu un coeficient aerodinamic de 0,32, Velar este cel mai aerodinamic Land Rover realizat pana acum.

Pentru realizarea noului sistem multimedia Touch Pro Duo a fost utilizata o tehnologie care pune in evidenta, in primul rand, designul. Touch Pro Duo dispune de 2 ecrane tactile de inalta definitie, cu diagonala de 10” fiecare, perfect integrate in spatele unor suprafete care devin vizibile, doar in momentul in care sunt iluminate. Aceste afisaje intuitive si subtiri sunt perfect integrate in designul habitaclului si dau o nota avangardista in acord cu linia exterioara a vehiculului. Portbagajul este spatios, are 673 de litri.

Ca alternativa la tapiteria din piele, Range Rover Velar ofera tapiterie din stofa premium. Materialul de culoare Dapple Grey a fost dezvoltat impreuna cu Kvadrat, cel mai important producator european de materiale textile de inalta calitate si este completat cu insertii din piele intoarsa de culoare Ebony sau Light Oyster.

Caroseria usoara si rigida, realizata in mare parte din aluminiu, impreuna cu suspensia fata cu 2 brate triunghiulare suprapuse si cu suspensia spate multilink, asigura baza perfecta pentru o manevrabilitate sportiva, un confort desavarsit la rulare si un rafinament fara egal.

Range Rover Velar dispune de un sistem de tractiune integrala, suspensie pneumatica integrala, garda la sol mare, de 251 mm (213 mm pentru suspensie cu arcuri elicoidale), adancime maxima de traversare a vadului de 650 mm (600 mm pentru suspensie cu arcuri elicoidale) si de gama completa de tehnologii Land Rover pentru controlul tractiunii, care include Terrain Response 2 si asistenta la inaintarea in teren accidentat.

Performantele si eficienta exceptionale sunt asigurate de cele 6 motorizari diesel si pe benzina, alaturi de transmisia automata ZF cu 8 rapoarte si de sistemul de tractiune integrala cu Intelligent Driveline Dynamics.

Motoarele diesel Ingenium, cu 4 cilindri, sunt disponibile in variantele de putere de 180 si respectiv 240 CP si se remarca prin emisiile reduse de CO2 (142 g/km, conform normelor europene in ciclu combinat) si prin cuplul de 500 Nm. Celor de mai sus li se alatura noul motor Ingenium, cu 4 cilindri, pe benzina, care dezvolta o putere de 250 CP si asigura o acceleratie de la 0 la 100 km/h in numai 6,7 secunde. Ulterior, pentru Range Rover Velar va fi disponibila o versiune mai puternica a acestui motor, de 300 CP.

Motorul V6 diesel se remarca prin cuplul de 700 Nm, care asigura acceleratii si performante excelente in teren accidentat, precum si emisii de CO2 de 167 g/km, conform normelor europene in ciclu combinat. Motorul V6 pe benzina, supraalimentat, de 380 CP, ii ofera lui Velar o acceleratie pana la 100 km/h in numai 5,7 secunde si o viteza maxima de 250 km/h (limitata electronic).

Cele doua game de baza Velar si Velar R-Dynamic sunt compuse fiecare din nivelele de echipare Standard, S, SE si HSE. De asemenea, clientii pot comanda pachetele exterioare Black si Luxury, care ofera o personalizare suplimentara. Dintre toate modelele Range Rover Velar, cel mai luxos este First Edition, disponibil pe toate pietele, insa numai pentru o perioada limitata de 1 an.

Mai luxos decat modelul HSE, First Edition este disponibil numai in variantele de motorizare V6 de 3,0 litri diesel si benzina si beneficiaza de un numar mare de dotari standard cum ar fi interiorul imbracat integral in piele, menit sa completeze tapiteria din piele Windsor perforata, de culoare Light Oyster sau Ebony, sistemul audio Meridian de 1.600 W, farurile cu LED Matrix-Laser si jantele de 22”, cu spite duble si finisaj diamantat. Modelele Range Rover Velar First Edition vor fi disponibile in variantele de culori exterioare Corris Grey, Sillicon Silver si unicul Flux Silver- cu finisaj mat, realizat manual la centrul tehnic SVO (Special Vehicle Operations) Jaguar Land Rover. Proiectat in cadrul centrelor de dezvoltare Jaguar Land Rover din Marea Britanie, modelul Range Rover Velar va fi construit la fabrica din Sollihul.