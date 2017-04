In scrisoarea semnata de primar se arata: "Desi am solicitat mobilizarea Dvs si reanalizarea graficului de executie al lucrarilor in sensul finalizarii cat mai urgente a acestora, nu am constatat niciun progres semnificativ, fiind observata, in linii mari, aceeasi lipsa de implicare, ceea ce induce o stare de nemultumire generala in randul cetatenilor, carora le este grav afectata in continuare viata economica si sociala. Revenim astfel la solicitarea ferma facuta anterior si va reamintim ca exista parghii contractuale prin care sa denuntam unilateral contractul din culpa exclusiva a Executantului", a spus Gabriela Firea.

Primarul Capitalei mai spune: "Avand in vedere ca ne aflam in situatia prevazuta in contract potrivit careia ati neglijat in mod flagrant si repetat sa va indepliniti obligatiile contractuale, desi ati fost notificati in repetate randuri, va punem in vedere ca de urgenta sa procedati la executarea obligatiilor. In caz contrar vom parcurge procedura privind rezilierea contractului conform prevederilor contractuale".

Conform contractului de lucrari nr 183/08.05.2014, incheiat intre Municipiul Bucuresti si Asocierea ASTALDI SPA - EUROCONSTRUCT TRADING 98 SRL – RCV GLOBAL GROUP SRL, la cap. 16 sunt prevazute sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor, achizitorul putand solicita rezilierea contractului.

