Volvo Construction Equipment spune ca modelul EX2 - care este inca in stadiul de proiect - are emisii zero, este de 10 ori mai eficient si de 10 ori mai silentios decat o unitate conventionala si are, de asemenea, costuri mai mici de folosinta.

Modelul EX2 este alimentat de doua baterii litiu ion, cu o putere de 38 KWh, suficienta pentru a indeplini o sarcina exigenta, cum ar fi saparea unui teren compact timp de 8 ore.

Sistemul hidraulic a fost, de asemenea, inlocuit cu servomotoare electromecanice liniare care ajuta la optimizarea transmisiei.

Eliminarea sistemului hidraulic si a motorului cu combustie, precum si reducerea cerintelor de racire a dus la un nivel semnificativ mai mic de zgomot.

Pentru a fi dezvoltat excavatorul EX2 a fost nevoie de o finantare de 7 milioane de euro.

Grupul Volvo vrea sa aduca pe piata si un autocamion autonom Volvo Trucks si un autobuz electric Volvo Buses.

In septembrie 2016, compania a prezentat alte doua masini electrice: incarcatorul electric hibrid LX1 si prototipul HX1, o masinarie de transportat incarcaturi mari.

Volvo Group este o companie cu capital suedez care produce autobuze, camioan si echipamente de constructii. Grupul este separat de Volvo Cars, detinut de gigantul auto chinez Geely, care lucreaza la propria lansare de vehicule electrice in 2019.