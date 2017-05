Prevederile noii legi RCA sunt anticoncurentiale, sustin brokerii de asigurari, care au anuntat ca vor notifica Comisia Europeana in cazul in care legea va fi promulgata.

Noua lege RCA va intari conditiile de oligopol pe pe piata, pentru ca nu stimuleaza competitia si intrarea unor noi jucatori pe piata si nici imbunatatirea serviciilor oferite consumatorilor, considera Uniunea Nationala a Societatilor de Intermediere si Consultanta in Asigurari (UNSICAR), potrivit News.ro.

UNSICAR va notifica Comisia Europeana, in cazul in care legea RCA va fi promulgata, intrucat considera ca prevederile acesteia sunt anticoncurentiale Brokerii de asigurari

Uniunea reproseaza faptul ca, la cele cinci dezbateri care au avut loc in ultimele doua saptamani in cadrul comisiilor parlamentare cu drept decizional pe proiectul legii RCA, au fost invitate la discutii doar asociatiile de transportatori si service-uri auto, care nu activeaza pe piata asigurarilor.

Consideram ca noua lege reprezinta o continuare a reglementarilor neconcurentiale care, pe termen mediu si lung, vor avea un efect contrar intentiilor legiuitorului. Conditiile de oligopol ale pietei RCA se vor accentua, ceea ce inseamna ca vom avea o calitate redusa a serviciilor si, pe cale de consecinta, cei care vor avea de suferit vor fi tocmai aceia care trebuie sa fie despagubiti ca urmare a unui eveniment rutier Presedintele UNSICAR, Bogdan Andriescu

Doar concurenta reala pe piata RCA va regla cu adevarat tarifele

Uniunea brokerilor avertizeaza ca noua lege rezolva pe termen scurt problema punctuala a "unui segment foarte ingust de clienti, cu o rata a daunei foarte mare", facand referire la patronii de firme de transport, care au organizat proteste si au cerut inghetarea preturilor RCA, si "defavorizeaza cea mai mare parte a consumatorilor de polite RCA, in principal persoanele fizice".

Brokerii considera ca doar concurenta reala pe piata RCA va regla cu adevarat tarifele, iar orice forma artificiala de plafonare a tarifelor poate avea ca efect principal o protectie inadecvata a soferilor si nu poate promova si atrage investitii serioase in aceasta piata, "ci doar limiteaza concurenta si modelele de business ale brokerilor si asiguratorilor".

Tarifele de referinta la RCA au intrat in vigoare pe data de 19 mai.

Guvernul a inghetat tarifele RCA in perioada 18 noiembrie 2016 - 18 mai 2017, printr-o Ordonanta de Urgenta aprobata la presiunile patronatelor din transportul rutier. Masura a fost fara precedent dupa intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, in conditiile in care Comisia Europeana permite astfel de masuri doar in cazuri exceptionale.

Scandaluri pe piata RCA

Piata RCA a fost zguduita de scandaluri dupa declansarea falimentului in cazul Astra si Carpatica. In prezent, pe aceasta piata activeaza noua jucatori: Euroins, City Insurance, Allianz-Tiriac, Generali, Asirom, Omniasig, Groupama, Uniqa si Grawe, ultima intrata de curand pe piata.

Alte doua companii, Euro Insurance DAC si DallBogg, au primit avizul ASF pentru a vinde asigurari pe piata, pe baza pasaportului european. Cele doua companii nu au subsidiara in Romania si, potrivit surselor News.ro, nu sunt inca active pe piata.

Un raport publicat anul trecut de Consiliul Concurentei, care a dat aviz pozitiv Hotararii de guvern privind plafonarea tarifelor RCA, arata ca segmentul RCA "pare" sa prezinte unele trasaturi oligopoliste, intrucat primii sapte jucatori activi controleaza peste 90% din totalul subscrierilor incepand cu iunie 2015.

