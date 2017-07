Evenimentul Retromobil Fest, expozitie si grand prix cu masini clasice, are loc anul acesta intre 7 si 9 iulie la Academia Titi Aur, din Crevedia.

Ideea transformarii fostului concurs de regularitate pe circuit, Retromobil Grand Prix, intr-un festival pentru pasionatii de vehicule istorice a prins contur inca din 2015, cand odata cu mutarea evenimentului la Academia Titi Aur, noua locatie a permis diversificarea activitatilor complementare concursului propriu-zis.

Din 2016 in cadrul nou infiintatului Retromobil Fest, a aparut o zona de market pentru comerciantii de piese, accesorii, consumabile, servicii, automobilia, intr-un spatiu acoperit si s-a diversificat participarea prin introducerea a doua noi sectiuni off-road si moto. In plus a fost infiintata la locatie o zona food-court si un spatiu de campare.

Noutatile pentru 2017 sunt reprezentate de constituirea noii clase „Dacia Clasic” precum si a sectiunii Porsche Challenge, unde vor concura impreuna automobile marca Porsche istorice si moderne.

Concursurile de Grand-Prix sunt in fapt intreceri de regularitate, concurentii avand de parcurs in fiecare mansa cate cinci tururi cu acelasi timp si o viteza medie impusa, ceea ce inseamna ca nu este un concurs de viteza, ci unul de atentie si calcul exact al timpilor. Conform regulamentului concurentii din grupele auto sunt impartiti pe doua clase (SPORT si EXPERT cu viteze medii diferite), precum si in functie de tipul masinii (MUSCLE (automobile americane) sau DACIA CLASIC).

Pentru sectiunile MOTO si OFF-ROAD se constituie cate o singura grupa. Toate vehiculele inscrise in concurs sunt atestate istoric de catre Retromobil Club Romania (autoritatea nationala a FIVA), cu exceptia modelelor moderne din cadrul Porsche Challenge.

Aceste noutati au creat premizele ca Retromobil Fest 2017 sa atinga un numar dublu de inscrisi, respectiv 80 cu o saptamana inainte de eveniment, potrivit lui Georgios Ladopoulos, director al Retromobil Fest.

Un mare impediment in aducerea concurentilor din strainatate il reprezinta infrastructura rutiera si pozitionarea geografica, din acest motiv eforturile se vor axa pe atragerea colegilor din Serbia, Ungaria, Bulgaria pentru a internationaliza acest concurs.