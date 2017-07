In timp ce o noua era a avioanelor supersonice ramane la stadiul de concept, trenurile rapide sunt o realitate in intreaga lume, iar anual isi maresc viteza. In unele cazuri, calatoria cu trenul in Europa poate fi mai rapida decat cu avionul. Iata care sunt in 2017 cele mai rapide trenuri de mare viteza din lume. Probabil cu unele ati calatorit deja.

1. Shanghai Maglev: 430 km/h

Cel mai rapid tren din lume nu este cel mai nou, cel mai stralucitor, sau cel cu cele mai scumpe bilete. Pentru 8 dolari de persoana, Maglev ruleaza aproape 30 de km de la Aeroportul International Pudong din Shanghai la statia de metrou Longyang, de langa Shanghai, scrie cntraveler.com.

Trenul nu ajunge in centrul orasului, iar calatoria cu trenul dureaza in jur de 7 minute. Acest tren pus in functiune in 2004 foloseste levitatia magnetica.

Foto: By ChameleonsEye / Shutterstock

2. Harmony CRH380A: 380 km/h

Shanghai castiga din nou, servind ca acasa pentru un tren mai bun decat Maglev. Trenul Harmony din China este cel mai rapid tren de pasageri non-magnetic din lume si leaga Shanghai de Nanjing incepand din 2010. Acum, a primit rute suplimentare de la Hangzhou si Wuhan la Guangzhou.

Foto: By Jucember - Own work, CC BY-SA 3.0

3. Trenitalia Frecciarossa 1000: 354 km/h

Sageata rosie a Italiei este cel mai rapid tren din Europa, capabil sa transporte pasageri din Milano spre Florenta sau Roma in mai putin de trei ore. Prezentat in timpul Expo 2015, la Milano, trenul este remarcabil atat pentru viteza pe care o atinge cat si pentru constructia sa: componentele sunt aproape 100% reciclabile.

Foto: Polonio Video / Shutterstock

4. Renfe AVE: 350 km/h

Cel mai rapid tren din Spania este Velaro E dezvoltat catre Siemens si este utilizat pentru servicii pe distante lungi catre principalele orase spaniole, dar si mai departe: calatoria de la Barcelona la Paris poate fi acum realizata pe calea ferata in 6 ore.

Foto: aoo3771 / Shutterstock

5. ICE Deutsche Bahn: 330 km/h

Albul si argintul futurist distinct al Inter-City Express (ICE), combinate cu linia sa rosie ascutita, fac o imagine impresionanta trecand rapid prin mediul rural pitoresc german. Similar cu trenul Renfe AVE din Spania, cel mai rapid tren din Germania este un alt model Siemens, Velaro D, si a fost construit pentru a se potrivi prin Tunelul de pe Canalul Manecii. Acest lucru este important deoarece Deutsche Bahn spera sa opereze in viitor aceste trenuri de la Frankfurt la Londra.

Foto: bahn.de

6. Eurostar e320 si TGV: 320 km/h

Ambele trenuri TGV si Eurostar e320 sunt pe locul 6, dar ultimul este cel care ia titlurile in acest an.

Numit dupa viteza maxima de 320 km/h pe care o atinge, seria e320 este primul tren Eurostar redesenat in cei 22 de ani ai companiei. Noile trenuri Eurostar pot face aproximativ doua ore intre Bruxelles, Paris si Londra. Trenurile ajung in centrul oraselor, iar o calatorie costa 70 de dolari.

Foto: eurostar.com

7. Hayabusa Shinkansen E5: 320 km/h

Japonia sarbatoreste cea de-a 52-a aniversare a calatoriei cu trenul de mare viteza in acest an, deoarece in 1964 trenul Hikari a lansat un serviciu intre Tokyo si Osaka, reducand timpul de calatorie intre doua dintre cele mai mari orase, de la aproape 7 ore la 4 cu trenul. Seria Hayabusa E5 Shinkansen este unul dintre cele mai noi trenuri cu forma de glont din Japonia si are, pana in prezent, cel mai rapid serviciu comercial regulat, care merge de la Tokyo la Shin-Aomori si la Honshu. In martie anul acesta a fost o noua ruta, permitand trenului sa continue spre nord spre Shin-Hakodate-Hokuto pe Hokkaido, dar la o viteza medie inferioara de 257 km/h.

Foto: Piti Sirisriro / Shutterstock

8. Thalys: 300 km/h

Conectand Amsterdam, Bruxelles, Paris si Koln cu servicii multiple zilnice, Thalys este una dintre cele mai importante linii de tren din Europa atat pentru calatorii de agrement, cat si pentru calatorii de afaceri. In decembrie 2015, ruta germana a fost extinsa pana la Dortmund, desi ruta Bruxelles-Paris ramane cea mai importanta, reprezentand mai mult de jumatate din cifra de afaceri.

Foto: By Dennis van de Water / Shutterstock

9. Hokuriku Shinkansen E7: 260 km/h

Biletele la deschiderea inaugurala a acestui tren din martie 2015 au fost vandute in 25 de secunde si nu e de mirare daca te gandesti ca prima calatorie a fost de la Tokyo la Toyama si Kanazawa peste "Alpii japonezi" din cealalta parte a tarii, timpul fiind redus la 2 ore de la 4 ore cu o conexiune.

Foto: By Piti Sirisriro / Shutterstock

10. Amtrak Acela Express: 240 km/h

America a intrat in lumea calatoriilor cu trenuri de mare viteza in anul 2000 cu Amtrak Acela si nu s-a schimbat prea mult de atunci, cu exceptia adaugarii gratuite a Wi-Fi-ului la bord. Reteaua sa este limitata la sinele de mare viteza ale coridorului de nord-est care leaga Boston, New York, Philadelphia, Baltimore si Washington DC. Intr-o singura directie timpul de calatorie este de aproximativ 7 ore.

Pana in 2020, coasta de vest va avea un tren rapid care va atinge 350 km/h si va parcurge in 2 ore si 40 de minute distanta dintre San Francisco si Los Angeles.

Foto: By LEE SNIDER PHOTO IMAGES / Shutterstock

Sursa foto: Juan Camilo Bernal / Shutterstock