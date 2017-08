Traficul rutier pe Drumul National 7 C - Transfagarasan - se desfasoara cu dificultate, sambata, sute de masini circuland in coloana pe sensurile de urcare, atat in judetul Sibiu, cat si in judetul Arges. Potrivit politistilor, nu se inregistreaza blocaje, dar valorile de trafic sunt extrem de ridicate.

Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Sibiu, Elena Welter, a declarat, sambata, ca traficul rutier pe Transfagarasan este aglomerat, pe sensul de urcare catre Balea Lac valorile de trafic fiind ridicate, potrivit News.ro. Soferii aflati in zona se plang ca viteza de deplasare este extrem de mica, circulatia desfasurandu-se in coloana.

”Pe sensul de urcare catre Balea Lac este coloana pe cel putin trei kilometri. Problema apare pentru ca sunt foarte multe masini, nu sunt locuri de parcare suficiente la Balea Lac, autocarele parcate blocheaza si mai mult drumul, la fel si soferii care parcheaza pe marginea drumului sau chiar pe carosabil”, a spus unul dintre soferi. Momentan, pe sensul de coborare de la Balea Lac catre Drumul National 1 Brasov - Sibiu nu sunt probleme.

La randul lor, reprezentantii Politiei Judetene Arges au precizat ca si pe sensul de urcare din acest judet traficul catre Balea Lac se desfasoara in coloana.

”Este aglomeratie pe Transfagarasan. La Poienari se desfasoara si «Festivalul Dracula», care a strans multi participanti si acolo este aglomeratie mare. In plus, sunt oamenii care urca spre Balea Lac. Este aglomeratie, dar nu s-au format blocaje”, au precizat reprezentantii Politiei Judetene Arges.

Balea Lac, unde sambata la ora 15.00 se inregistrau doar 14 grade Celsius in conditiile in care in majoritatea tarii temperaturile sunt caniculare, este unul dintre locurile din judetul Sibiu preferate de turisti. Acestia pot vedea lacul glaciar Balea Lac, cabanele din zona, dar si Creasta Fagarasului. Balea Lac este cel mai inalt punct din judetul Sibiu, zona fiind situata la peste doua mii de metri altitudine.

Transfagarasanul a fost construit in urma cu peste 40 de ani, ca sa treaca peste zona de creasta a Masivului Fagaras, cel mai inalt lant muntos din Romania. Soseaua are 92 de kilometri lungime, pe traseu fiind construite zeci de poduri si viaducte, dar si cel mai lung tunel din Romania, la Balea Lac, de 887 de metri.

