Masinile 100% electrice isi fac timid prezenta pe strazile din Romania, cresterea de la un an la altul este in jur de 10%. In perioada ianuarie-iulie, romanii au comandat 63 de astfel de masini noi, fata de 51 de unitati in acelasi interval din 2016. Doar 5 din cele 10 modele electrice la vanzare pe piata auto au fost pe placul romanilor. In prezentarea urmatoare, preturile sunt cele de lista, fara stimulentul de 10.000 euro pe care il ofera programul Rabla Plus.