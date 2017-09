Soferii din Romania prefera sa achizitioneze, in mod traditional, anvelopele de iarna in perioada cand cererea este foarte mare – nu doar la cumparare, ci si la montare – iar preturile sunt intotdeauna mult mai ridicate cu cat ne apropiem de inceputul sezonului de iarna, spune Nicu Avram, administratorul magazinului online PneuNet.ro.

10 mituri false legate de anvelopele de iarna si de folosirea lor:

1. Anvelopele de iarna sunt obligatorii de la 1 noiembrie - conform Legii, nu exista niciun termen calendaristic in care soferii sunt obligati sa aiba autoturismul dotat cu anvelope de iarna. Trebuie sa ai pneuri de iarna acolo unde este zapada, indiferent de luna anului.

2. Anvelopele de iarna sunt bune doar pe zapada - un pneu fabricat special pentru sezonul rece se foloseste in momentul in care temperatura scade sub 7 grade Celsius. Este special conceputa ca sa aiba o aderenta crescuta in conditii de temperatura scazuta, adica vor frana mult mai bine pe asfalt uscat, cand afara este frig, fata de niste pneuri de vara. La fel si pe gheata sau polei, avand un profil mai pronuntat. Asadar, cauciucurile "winter" nu sunt bune doar pe zapada, ci in toate conditiile care presupun iarna: frig, gheata, polei, zapada, umezeala”.

3. Pneurile de iarna franeaza mai bine vara, deoarece sunt mai profilate - anvelopa de iarna este fabricata dintr-un material special dedicat sezonului rece, care se bucura de proprietatile sale atunci cand temperatura este mai mica de 7 grade. Daca folosim anvelopele de iarna cand e cald, suprafata de rulare se va uza mai repede, distanta de franare va creste, pentru ca materialul are aderenta buna doar cand e frig, iar inaltimea profilului va permite blocurilor din cauciuc sa aiba o miscare mare, atat la demaraj, cat si la franare.

4. Trebuie sa ne montam anvelopele de iarna la prima zapada - trebuie sa ne montam pneurile de iarna atunci cand avem primele temperaturi constante mai mici de 7 grade.

5. Sunt bune si anvelopele de iarna cu profil de 3-4 mm - un pneu de iarna, atunci cand este nou, are un profil de 8-10mm, daca are un profil mai mic de 5mm, aceasta nu mai corespunde tuturor parametrilor pentru care a fost fabricata.

6. Trebuie sa avem gume de iarna pe puntea motoare - trebuie sa avem montate anvelope de iarna pe toate cele 4 roti.

7. Anvelopele all-seasons sunt la fel de bune ca cele de iarna - anvelopele all-season sunt un compromis care vine cu mult mai multe neajunsuri decat avantaje

8. Se poate merge cu anvelope all-season pe zapada fara probleme - in condiitii severe de iarna, anvelopele all season nu fac fata. Adica vor frana la fel pe asfalt uscat sau umed si daca e cald, si daca este rece, insa daca este vorba de mers pe zapada, acestea nu au profilul necesar unei aderente crescute, iar pe gheata performantele sunt limitate.

9. Nu conteaza pretul unei anvelope, ca toate fac acelasi lucru - pretul dicteaza calitatea. Un cauciuc al unei marci celebre, care se vinde cu 500 de lei/bucata, nu va fi niciodata fabricat la fel ca unul ce costa 150 de lei/bucata. Vorbim de materiale mult mai dezvoltate, mai rezistente in timp, un design al profilului gandit de specialisti si ingineri, ani si ani de studii si testari, o linie de asamblare si verificare de ultima ora si asa mai departe.

10. Tot ce conteaza la un cauciuc de iarna este sa aiba cat mai mult profil - nu doar profilul ramas este important. Degeaba iti cumperi niste anvelopede de iarna nerulate, care au inca toti martorii de uzura intacti, daca anvelopa a fost depozitata incorect si a imbatranit cauciucul sau sunt crapaturi in peretii laterali. Nu doar adancimea profilului conteaza la o anvelopa, ci si data de fabricatie (DOT-ul), care nu trebuie sa fie mai vechi de 5 ani.