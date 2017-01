Stimulentul de insertie acordat parintilor care se intorc mai devreme la serviciu din concediul de crestere si ingrijire a copilului va fi majorat incepand cu luna aprilie a acestui an la suma de 650 de lei. In prezent, valoarea acestuia este stabilita prin raportare la salariul minim brut pe tara.

"Prin proiectul de act normativ se propune inclusiv completarea art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia pentru cresterea copiilor, astfel: 1) Mentinerea actualului mod de stabilire a cuantumului stimulentului de insertie, respectiv 50% din nivelul minim al indemnizatiei pentru cresterea copiilor (85% din salariul minim brut pe tara garantat in plata), pana in luna aprilie 2017. 2) Stabilirea cuantumului stimulentului de insertie la 650 lei incepand cu drepturile aferente lunii aprilie 2017", se arata in date publicate de Guvern si se adauga ca proiectul a fost aprobat.

In prezent, valoarea stimulentului reprezinta 50% din indemnizatia minima pe tara, care la randul sau inseamna 85% din salariul minim brut. Astfel, incepand cu luna mai 2016, cand salariul minim brut a fost crescut la 1.250 de lei, indemnizatia minima acordata a ajuns la 1.062 de lei, iar stimulentul la 531 de lei.

O marire a stimulentului de insertie va avea loc si in luna februarie

Pana in luna aprilie 2017, o alta marire a suplimentului de insertie va avea loc de la 1 februarie, data pentru care Guvernul a aprobat majorarea salariul minim la 1.450 de lei brut, fata de 1.250 de lei brut. Astfel, incepand cu luna februarie, cea mai mica indemnizatie care va fi acordata in Romania va reprezenta 85% din 1.450 de lei, adica 1.232,5 lei pe luna, iar stimulentul va fi in valoare de 616 lei.

De aceste majorari vor beneficia atat persoanele care sunt in plata, cat si cele care urmeaza sa primeasca ulterior acestor date stimulent de insertie.

Stimulentul de insertie se acorda persoanelor care se intorc la munca cu cel putin 60 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani pana la implinirea a 3 ani.

Iti recomandam sa citesti si articolul Indemnizatia minima pentru mame si stimulentul de insertie se vor majora de la 1 februarie

Sursa foto: goodluz, Shutterstock