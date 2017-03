Sondajul a fost realizat in perioada 19 februarie - 3 martie 2017, pe un esantion de 1.130 de mame din toata tara, dintre care 58% au declarat ca si-au pastrat serviciul dupa aparitia copiilor, in timp ce restul de 42% au renuntat la serviciu pentru a se dedica familiei.

Cele mai multe dintre mamele care lucreaza (49%) se declara multumite de modul in care reusesc sa-si imparta timpul intre familie si serviciu, insa si-ar dori mai mult timp pentru viata personala. Restul de 20% dintre mamicile cu job considera ca nu reusesc sa gaseasca un echilibru intre cele doua activitati si ar dori sa se poata dedica mai mult familiei, insa situatia financiara nu le permite.

In cautarea echilibrului intre job si familie



Pentru o treime dintre mamele cu job care au participat la sondajul eJobs, sarcinile de serviciu le ocupa peste 8 ore din zi, iar un procent similar (34%) este reprezentat de cele care lucreaza 7-8 ore pe zi. De un program de pana la 4 ore pe zi se bucura doar 16% dintre participantele la studiu care au continuat sa lucreze dupa aparitia copiilor, iar 17% dintre respondente au declarat ca aloca intre 4 si 6 ore in fiecare zi activitatilor de serviciu.

Indiferent cate ore lucreaza, 68% dintre mamele participante la sondaj spun ca aloca familiei si treburilor casnice minimum 3 ore in fiecare zi. Alte 27% spun ca dedica intre o ora si doua ore pe zi activitatilor de familie si numai 5% au mai putin de o ora in fiecare zi pentu viata personala.

67% dintre mamele cu job apreciaza ca fac fata cu brio atat in construirea carierei, cat si in viata de familie, chiar daca cele doua nu sunt mereu in echilibru sau daca timpul pentru familie nu este mereu suficient. Una din 4 femei participante la sondaj a recunoscut insa ca este mai dedicata copiilor si ca este mai multumita de calitatea ei de parinte, in detrimentul carierei, in timp ce doar 8% spun ca sunt mai conectate la domeniul lor de activitate decat la viata de familie.

Fericirea la locul de munca si impactul primului copil asupra carierei

Peste jumatate (57%) din mamele cu job sunt fericite si foarte fericite la locul de munca, iar 47% dintre ele spun ca aparitia unui copil le-a ajutat sa se organizeze mai bine si sa-si stabileasca mai usor prioritatile. In acelasi timp, pentru 38% dintre mamele care lucreaza, primul copil le-a motivat sa gaseasca si alte variante pentru suplimentarea veniturilor si le-a ajutat sa se dezvolte pe plan profesional.

La polul opus, dupa aparitia primului copil, majoritatea mamelor participante la studiul eJobs spun ca s-au confruntat cu noi provocari in cariera. Astfel, 48% dintre mamele cu job spun ca programul strict este principala provocare in demersurile lor de a echilibra viata profesionala si cea de familie, urmat de lipsa de predictibilitate a programului, cu care se confrunta 38% dintre femeile care si-au pastrat locul de munca si dupa ce au devenit mame. Totodata, 29% dintre mamele participante la sondaj spun ca au dificultati la acordarea concediului medical dedicat celor mici, iar 18% spun ca orele peste program le dau cele mai mari batai de cap.

Astfel, peste jumatate dintre mamele cu cariera si-ar dori ca angajatorii sa le permita un program flexibil si posibilitatea de a lucra de acasa pentru a le stimula sa se intoarca mai repede la birou dupa terminarea concediului de maternitate si de crestere a copilului. In acelasi timp, 1 din 3 mame care lucreaza spune ca oferirea de catre angajator a unor servicii de after-school pentru copii ar ajuta foarte mult la organizarea timpului, iar 24% dintre ele ar fi motivate de zile libere suplimentare.

Aproape o treime dintre mamele participante la sondaj spun ca au stat acasa cu bebelusul mai putin de un an, iar 58% spun ca au ramas in concediul de crestere a copilului intre un an si doi ani, in timp ce doar 11% au preferat sa ramana acasa si dupa terminarea perioadei maxime a concediului de crestere a copilului.

Sursa foto: Christin Lola, Shutterstock