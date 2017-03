Tot mai multe persoane isi doresc o cariera de succes in lumea afacerilor, antreprenoriatul fiind cel mai adesea ales. Un antreprenor aflat la inceput de drum are nevoie de notiuni de baza si indrumare, totodata, pe parcursul drumului continua sa invete. Cei care vor sa-si infiinteze o afacere sau sa-si imbunatateasca activitatile acesteia pot opta pentru cursuri destinate antreprenorilor. Vezi in continuare 5 cursuri de antreprenoriat acreditate.

BusinessAcademy – Curs de Antreprenoriat. Descopera cum poti construi de la zero o afacere profitabila

BusinessAcademy este o scoala internationala pentru educatia in domeniul afacerilor, cu doua filiale in Romania, Bucuresti si Timisoara. Pentru antreprenori au cursuri online care dureaza 3 trimestre.

Preturile de scolarizare incep de 1.400 lei, in functie de data inscrierii.

Diplome si certificari: Cambridge International A&AS level Business , Business Academy Certified Entrepreneuer, Microsoft Office Specialist, LINK English.

Atelierele ILBAH - Curs Antreprenoriat de la A la Z

Cursul de Antreprenoriat de la A la Z se adreseaza tuturor celor care isi doresc sa porneasca pe drumul libertatii, dar si al sacrificiilor, asigurate de statutul de antreprenor, potrivit Atelierelor ILBAH

Durata cursului este de 4 saptamani si preturile acestora incep de la 1.000 lei.

Absolventii cursului de antreprenoriat organizat de Atelierele ILBAH, obtin o diploma acreditata de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei recunoscuta atat la nivel national, cat si international.

Cluj - Curs Antreprenoriat

Cursul este organizat de Patronatul Tinerilor Intreprinzatori Cluj, care doreste stimularea si promovarea spiritul antreprenorial in randul tinerilor, asigurand accesul acestora la cunostintele legate de functionarea socio-economica a intreprinderilor, elaborand politici destinate tinerilor in general si tinerilor antreprenori, intreprinzatori si manageri in special.

Pretul cursului este de 890 lei de persoana.

La sfarsitul cursului absolventii primesc o diploma de antreprenoriat autorizata recunoscuta de Ministerul Muncii si Ministerul invatamantului (ANC).

Extreme training - Competente Antreprenoriale

Cursul urmareste formarea si perfectionarea unor profesionisti in domeniul afacerilor, plecand de la idei simple de afaceri si punerea in practica a acestora, ca urmare a cunostintelor, deprinderilor si abilitatilor dobandite in cadrul acestui curs. Acest curs de antreprenoriat este autorizat in concordanta cu cerintele programului Start-up Nation Romania

Certificare Curs Antreprenoriat: Ministerul Educatiei/ Muncii/ Europass / Extreme Training

Top Quality Management - Curs Antreprenor in economia sociala

Cursul Antreprenor in economia sociala ofera doritorilor posibilitatea de a dobandi competente, aptitudini si deprinderi care sa ii ajute in dezvoltarea de intreprinderi sociale, domeniu aflat inca in faza incipienta in Romania.

Cei interesati pot urma acest curs la pretul de 600 lei, la care se aplica si o taxa de examaminare de 70 lei.

Programul este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari pentru ocupatia antreprenor in economia sociala, iar certificatul eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Sursa foto: OPOLJA / Shutterstock.com