Mai sunt tinerii interesati de domeniul tehnic? Le surade o cariera in industrii in care necesita cunostinte temeinice de matematica si fizica? Cat de importanta e educarea lor si atragerea spre aceste domenii interesante si vitale?, scrie Revista CARIERE .

SES, liderul mondial al transmisiunilor prin satelit, se implica in educare tinerilor din tara noastra prinseminariile din cadrul SES Telecom Academy (STA), ce se desfasoara la Universitatea Politehnica Bucuresti. Scopul proiectului este sa aduca expertiza din camera de comanda in sala de curs si sa arate celor care deja studiaza pentru a deveni ingineri in telecomunicatii ca acest domeniu al telecomunicatiilor prin satelit este la fel de accesibil ca oricare altul.

Sursa foto: Revista Cariere