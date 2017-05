Compania romaneasca de software Gentlab, cu un numar total de 45 de angajati, recruteaza constant personal si se uita atat la tineri absolventi de Automatica sau specialisti in IT, cat si la persoane care doresc sa faca o schimbare de cariera. Un debutant se poate angaja aici cu un salariu de 1.800 de lei pe luna, in vreme ce remuneratia unui specialist ajunge la 15.000 de lei.

Gentlab este o companie infiintata in 2011, specializata in dezvoltarea de solutii software personalizate pentru partenerii sai (serviciu de outsourcing).

In cadrul companiei, dintre cei 45 de angajati, 30 sunt specialisti in domeniul informaticii. Andrian Sita, seful companiei, arata ca in ultima vreme s-a confruntat cu o serie de plecari, iar compania apeleaza la mai multe cai de recrutare, in contextul deficitului de IT-isti din tara noastra.

O sursa sunt internshipurile, Gentlab avand un parteneriat cu Facultatea de Automatica a Politehnicii, insa si prin recomandari, dar si prin eforturi proprii pe care le face organizatia, dupa ce a renuntat la colaborarile cu firmele de recrutare.

"Caut si luni de zile un specialist. Am lucrat cu firme de recrutare, insa nu gaseau. Trebuie sa fii creativ sa gasesti omul. Sunt oameni pe care ii atragi prin produsele sau prin proiectele pe care le ai, iar noi lucram pe ultimele tehnologii, suntem poate pionieri de multe ori", a explicat Adrian Sita, specialist in domeniul IT si director general companiei romanesti de software Gentlab.

Salariile incep de la 1.800 de lei

Salariile in cadrul companiei romanesti incep de la 1.800 de lei pentru un incepator si urca pana la 15.000 de lei net lunar pentru un specialist in domeniul IT-ului.

Cautam oameni oameni tineri si destepti, pe care ii formam, inclusiv prin internshipuri, sau ne uitam dupa oameni care isi doresc sa faca schimbare de cariera

Compania Gentlab dezvolta aplicatii web enterprise, mobile si aplicatii software customizate, iar incepand cu 2015 compania a inceput si dezvoltarea primelor produse proprii, intre care se numara o platforma de elearning online ce ofera functionalitati de gestionare si livrare a cursurilor online si onsite (Knolyx) si o platforma online de tip SaaS dedicata gradinitelor care faciliteaza comunicarea cu parintii si educatorii (Kinderunity). Cel mai nou produs al acestora este Kommio, o platforma online prin care orice organizatie isi poate crea si gestiona propria comunitate, pentru care compania a investit 90.000 de euro.

