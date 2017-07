”Salariul este principalul element de motivare a angajatilor!”; ”Maririle de salariu nu au niciun efect, satisfactia oamenilor a disparut imediat dupa ce si-au primit salariul in cont”. Va sunt cunoscute astfel de opinii exprimate cu tarie in discutiile despre rolul recompenselor? Tu in ce tabara te afli?

Nu este simplu sa raspunzi de ce, in orice sondaj de engagement si satisfactie a angajatilor, procentul celor care raspund pozitiv la intrebarile referitoare la venituri este mai scazut, daca vom compara aceste rezultate cu satisfactia lor pentru alte zone analizate. Si nu doar in Romania, desi intotdeauna credem ca iarba de dincolo de granita este intotdeauna mai verde!

Sondajul de engagement desfasurat de divizia Aon Hewitt a Aon in Romania, editia 2016, arata ca 44% din angajati considera ca sunt platiti echitabil pentru contributiile aduse la succesul companiei, pe cand angajatii companiilor nominalizate Best Employer sustin acelasi lucru in procent de 67%. De asemenea 49% considera ca performanta lor are impact semnificativ asupra salariului primit, fata de 72% in companiile Best Employer. 49% din angajati spun ca planul de beneficii oferit de angajator se potriveste nevoilor sale si ale familiei, comparat cu 71% din randul celor care lucreaza pentru Best Employer. Iar recunoasterea, aprecierea nonfinanciara primita multumeste doar 48% din respondenti, fata de 71% pentru Best Employer.

Ce pot spune din experienta sondajelor de engagement desfasurate in ultimii ani si a discutiilor avute cu grupuri de angajati in cadrul proiectelor de focus grupuri, este ca aceste directii nu sunt opuse, dimpotriva, merg foarte bine mana in mana.

Este foarte greu sa vorbesti de gestionarea performantei, recunoastere, programe de dezvoltare unor angajati care sunt (si ei stiu asta) platiti sub nivelul pietei, cu o suma care, la finalul zilei, nu le ofera posibilitatea unui trai decent. Atata timp cat salariul nu este unul ”decent”, orice alte sisteme de motivare a angajatilor vor da gres.

Odata ce salariul nu va mai fi o problema stringenta, intr-adevar, el va trece pe locul doi, trei sau chiar mai departe. Angajatii vor putea aprecia un angajator cu renume, care valorizeaza angajatii, cu mediu de lucru placut, colectiv care ”ii tine”, care ofera beneficii etc.

Un aspect care poate face diferenta intre un angajat multumit si unul care mereu vede partea goala a paharului este educarea angajatilor in privinta notiunii de venituri. Multi sunt inca obisnuiti sa priveasca veniturile doar evaluand suma care le intra lunar in cont. Unii sunt indreptatiti sa o faca, aceasta poate este o suma mica si poate la asta se limiteaza totul. Insa, inainte de a trage o concluzie, orice angajat ar trebui sa adauge, acestei sume, toate celelalte beneficii (fie ca le recunoaste ca atare, fie ca nu) pe care le primeste din partea companiei: beneficii concrete (tichete de masa, servicii medicale decontate, transport, discounturi negociate de companie etc), program de lucru flexibil, acces la cursuri si programe de dezvoltare, posibilitatea de a evolua in cadrul aceleiasi companii pe pozitii diferite sau lucrand in proiecte mai importante, mediul de lucru, felul in care aprecierea este acordata angajatilor, inclusiv renumele companiei care le insufla mandria de a face parte dintr-un astfel de grup. Pachetul salarial inseamna suma tuturor acestor lucruri, experienta lui de lucru in cadrul companiei, ceea ce il determina pe angajat sa vina la munca in fiecare zi cu o doza mai mare sau mai mica de optimism si relaxare. A judeca veniturile doar dupa salariu ar insemna sa fie neglijata o varietate de lucruri care iti ofera echilibru si placere de a munci.

Un element la fel de important este si transparenta in privinta salariilor. Nu, nu inseamna ca ar trebui neaparat sa stiu cat castiga colegii mei, ci ma refer la transparenta politicii salariale a unei companii.

Ca angajat, este important sa stie care este pragul salarial minim si maxim la care poate ajunge pentru pozitia pe care o ocupa, in acest fel creandu-si asteptari realiste. Si mai stie ca, pentru a ajunge la urmatorul prag, trebuie neaparat sa demonstreze ca poate si este pregatit pentru un alt rol.

Ce se poate face?

Daca esti HR, verifica daca toti angajatii, mai ales managerii, stiu care este politica salariala. Nu este suficienta o comunicare, fie ea si de anvergura. Validati intotdeauna ca ceea ce s-a inteles este conform cu realitatea. De asemenea, fii la curent cu nivelul salarial al pietei in industria in care lucrezi. Indiferent care este politica oganizatiei din care faci parte cu privire la nivelul de salarizare, trebuie sa stii cu cine ”te lupti” pentru angajatii existenti si cei pe care doresti sa ii recrutezi.

Daca esti CEO, analizeaza datele puse la dispozitie de HR. Companiile care accepta sa fie din punct de vedere salarial sub nivelul pietei cu siguranta trebuie sa aiba pregatita o strategie de resurse umane bine definita si in acelasi timp matur asumata.

Daca esti angajat, fa-ti o analiza temeinica si stabileste daca sistemul in baza caruia functioneaza compania pentru care lucrezi este potrivit pentru tine. Ajungand la o concluzie, vei sti daca este in regula sa ramai sau daca a venit momentul sa cauti un alt mediu de lucru.

