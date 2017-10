Interviurile de angajare sunt destul de dificile. Cineva care incearca sa impresioneze un strain, fara sa para disperat, are nevoie de cateva abilitati, pe care cei mai multi oameni nu le au. Nimeni nu te invata cum sa te prezinti la un interviu de angajare, asa ca nu e de mirare ca cei mai multi oameni esueaza. Specialistii in recrutare au identificat punctele slabe din timpul unui interviu, care le pot reduce candidatilor sansele de angajare.

Foarte multi angajatori se plang ca le este foarte greu sa gaseasca personal calificat. Insa situatia nu e chiar asa de grava pe cat cred acestia. Mai mult de jumatate dintre oamenii activi in campul muncii spun ca sunt deschisi sa isi schimbe jobul si chiar isi cauta constant un loc de munca.

Realitatea este ca exista personal calificat, insa problema e ca cei mai multi candidati "o dau in bara" la interviu. Vezi mai jos cateva puncte slabe care iti pot influenta interviul si te pot lasa fara job.

Puncte slabe la interviul de angajare

Afla dinainte ce cauta compania la un candidat

Atunci cand trebuie sa te prezinti la un interviu de angajare gandeste-te ca esti un om de afaceri care incearca sa isi vanda serviciile, potrivit inc.com. Cu cat detii mai multe informatii despre ce vrea compania intr-un parteneriat de business, cu atat iti va fi mai usor sa iti etalezi calitatile si abilitatile. De aceea, e foarte important si util, in acelasi timp, sa te documentezi inainte de a te prezenta in fata angajatorului. Fa o scurta cercetare pentru a afla care este cultura organizationala a companiei, cat de bine te potrivesti cu ea, cum isi trateaza firma angajatii, cat de mult investeste in ei. Cu cat stii mai multe lucruri despre viitorul angajatorul, cu atat iti va fi mai usor la interviu.

Foto: Shutterstock / Dean Drobot

Trebuie sa poti anticipa ce intrebari iti va pune angajatorul

75% dintre candidati esueaza la interviul de angajare pentru ca nu se asteapta sa li se puna anumite intrebari. In afara de intrebarile legate de experienta profesionala, angajatorul o sa vrea sa stie ce calitati si credinte ai. Nu conteaza ce experienta ai, daca angajatorul va considera ca personalitatea ta nu se potriveste cu cea a viitorilor tai colegi, atunci sansele tale de angajare sunt minime. Ca sa nu fii luat prin surprindere de intrebarile puse la interviul de angajare, Google te poate ajuta cu cateva exemple. Studiaza cateva "intrebari comportamentale" si pregateste-ti raspunsurile. Ca sa iti fie mai usor, fa o simulare de interviu in fata unui prieten.

Lasa negativismul acasa. S-ar putea sa nu mai ai o a doua sansa

Daca ai de gand sa te duci la interviu si sa critici orice si pe oricine si sa te plangi de toate, daca ai de gand sa iti vorbesti de rau fostul sef, daca ai de gand sa fii evaziv sau nepoliticos, atunci ai face mai bine sa nu te mai prezinti deloc, scrie europelanguagejobs.com.

Atunci cand te afli fata in fata cu viitorul angajator, incearca sa fii pozitiv si:

Sa nu critici. Poti sa ai puncte de vedere diferite, pe care sa le argumentezi

Nu incerca sa te justifici. Doar ofera explicatii

Nu spune ca stii daca nu e asa. Formuleaza in felul urmator: "Nu stiu, insa o sa caut/o sa ma informez despre..."

Nu incerca sa pari ofensat sau rusinat. Zambeste si foloseste-te de simtul umorului pentru a mai detensiona atmosfera

Nu lua lucrurile personal. Persoana pe care o ai in fata nu te cunoaste, deci nu are nimic cu tine

Foto: Shutterstock / racorn

Lipsa de entuziasm se vede imediat

Daca te intrebi "de ce merg la interviul asta?", iar raspunsul este "Nu stiu", atunci mai citeste odata descrierea jobului, mai cauta informatii despre companie. Daca tot simti ca jobul nu e potrivit pentru tine, poti face doua lucruri: poti sa profiti de ocazie pentru a vedea pe pielea ta cum se desfasoara un interviu sau poti sa te folosesti de aceasta oportunitate pentru a-ti face relatii.

Nu incerca sa minti la interviu, angajatorul va simti asta imediat

Angajatorii au experienta interviurilor, asa ca vor sti imediat daca raspunsurile tale sunt cinstite sau nu. Asadar, incearca sa mentii o conversatie pozitiva si constructiva. Gandeste-te mereu ca problema nu este problema ci modul in care o tratezi.

Lipsa de claritate nu este doar epuizanta pentru cel care ia interviul, dar creeaza si frustrari

Gandeste-te cu ce poti veni nou in companie si fa o lista cu toate calitatile tale: profesionale, personale. Citeste cu atentie descrierea jobului si fa o lista cu toate cerintele si fa-ti un plan de cum sa te prezinti in fata angajatorului.

Jobul tau are mai multe sanse sa fie vazut de oamenii potriviti pentru tine, daca il promovezi la noi. Posteaza aici.

Sursa foto: Shutterstock.com / Photographee.eu