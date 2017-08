Lantul de restaurante Pizza Hut Delivery isi continua extinderea cu cea de-a doua locatie deschisa in sectorul 6 al Capitalei, in cartierul Drumul Taberei. Dupa aceasta inaugurare, numarul total al unitatilor Pizza Hut Delivery in Romania ajunge la 15.

Cu o investitie de peste 200.000 de euro, noul Pizza Hut Delivery este amenajat in stilul caracteristic brandului si dotat cu cele mai noi utilaje si facilitati. Deschiderea unitatii din cartierul Drumul Taberei implica crearea a peste 20 de locuri de munca noi.

“Planurile Pizza Hut Delivery in urmatoarea perioada sunt legate de extinderea si acoperirea unor zone cat mai mari, atat in Bucuresti, cat si la nivel national. Datorita cererii in crestere si a succesului de care se bucura locatia din incinta Cora Lujerului, suntem incantati sa anuntam si cea de-a doua inaugurare in sectorul 6 al Capitalei. Incepand de astazi, locuitorii zonei de vest a orasului vor putea comanda pizza si se vor putea bucura de varietatea de retete si produse autentice Pizza Hut Delivery“, declara Monica Eftimie, chief marketing officer Pizza Hut Delivery.

Noul Pizza Hut Delivery este situat pe str. Valea Oltului nr. 195-197, in incinta hypermarketului Kaufland si are o suprafata de peste 100 mp.

Pizza Hut Delivery a lansat anul acesta programul de extindere in sistem de franciza, prin care isi propune sa deschida noi locatii in marile orase din tara si sa ajunga la un numar de peste 30 de unitati, in urmatorii 3 ani.

Pizza Hut Delivery este una dintre cele mai dezvoltate retele de livrari la domiciliu din Romania, avand in total un numar de 15 unitati, dintre care 11 in Bucuresti si cate una in Cluj, Brasov, Popesti-Leordeni si Ploiesti.