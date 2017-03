"Marea provocare a pietei de asigurari este RCA-ul. Este binecuvantarea si blestemul pietei de profil, deoarece, intr-adevar, iti aduce cash, dar ai si bataie de cap. La ora actuala exista un proiect de Legea pentru RCA la Camera Deputatilor si sper sa se ajunga la niste prevederi de asa maniera incat posibilitatea ivirii unor viitoare conflicte sa fie diminuata la maxim", a declarat Paul Mitroi (foto).

Declaratiile au fost facut la cea de-a patra editie a "Romanian Financial Conference", organizata de BusinessMark.

"Exista insa viata si dupa RCA si as dori ca aceasta asigurare sa iasa putin din lumina reflectoarelor, pentru ca toata lumea ignora ca, in ceea ce priveste asigurari foarte importante, precum cele agricole, se afla la pamant. Nu exista aproape deloc. Recent un jucator foarte important pe asigurari agricole (FATA Asigurari - n.r.) a iesit din piata locala, ca urmare a deciziei actionarilor. Asigurarile de sanatate la fel, desi multi au speranta ca acest sector sa fie revitalizat intr-un mod in care sa li se alature si furnizorii privati de sanatate", mai spune Paul Mitroi.

In opinia sa, o solutie pentru cresterea cuprinderii in asigurare ar fi micro-asigurarile, despre care exista o initiativa de peste 10 ani. "Nu sunt neaparat specifice tarilor aflate intr-un anumit stadiu de dezvoltare, precum Romania, dar ot fi utile. Exista, totusi, un paradox in piata asigurarilor. Jucatorii spun ca nu sunt interesati de anumite zone ale tarii, din cauza unui nivel scazut al veniturilor, dar vedem, in acelasi timp, ca si in zonele rurale a patruns tehnologia. Astfel, vedem ca tehnologia a patruns totusi in zone unde asiguratorii spun ca veniturile sunt prea mici. Micro-asigurarile au, in alte tari, costuri de un euro sau doi, adica niste sume care nu sunt foart mari, dar macar penetreaza si incearca sa acopere niste nevoie asigurabile, la care probabil ca asiguratorii nu s-au gandit inainte", a mai spus Paul Mitroi.