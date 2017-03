Valoarea finantarii care poate fi obtinuta cu ajutorul noului credit este intre 10.000 si 100.000 de euro, echivalent lei, pe maximum 30 de ani, iar avansul minim solicitat este de 15%. Dobanda este calculata folosind formula Robor 3M + 2,25%, produsul fiind adresat exclusiv clientilor care incaseaza sau urmeaza sa incaseze venitul in cont BRD, individual sau in conventie salariala, pe toata durata creditului.

De asemenea, pentru acest credit, clientii nu trebuie sa mai fi detinut in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul sau sotia nicio locuinta, indiferent de modul si momentul in care a fost dobandita.

"Noul produs de credit este mai flexibil in raport cu creditul Prima Casa: suma obtinuta este mai mare (echivalentul a 100.000 euro fata de sume cuprinse intre 57.000 si 71.250 euro, echivalent lei), planificarea achizitiei nu depinde de disponibilitatea fondurilor alocate de stat, iar termenul de finantare se scurteaza semnificativ. Astfel, aprobarea financiara a dosarului se face in maximum 24 de ore si este garantata timp de 90 de zile, perioada in care clientul isi poate cauta locuinta dorita. Mai mult, banca ofera gratuit evaluarea imobilului clientilor care opteaza pentru un evaluator desemnat de banca", a declarat Gabriela Simion, Director Executiv de Marketing si Managementul Produselor in cadrul BRD.

Gheorghe Marinel, directorul general adjunct al BRD declara recent, la o emisiune Profesionistii in Banking, ca banca urma sa revizuiasca cel mai tarziu la finalul lunii martie avansul cerut pentru creditele ipotecare clasice, care pana acum era de 35%, in contextul clarificarilor aduse de Curtea Constitutionala pe subiectul darii in plata, cat si datorita cererii tot mai mari de credite din Bucuresti si orasele mari. Din 2010 pana in prezent, numarul de credite imobiliare s-a dublat, preciza Marinel.

Potrivit bancii, lansarea creditului „La Casa Mea” le ofera consumatorilor o alternativa la creditul Prima Casa si a fost creat anticipand incheierea programului guvernamental, strategia Ministerului Finantelor prevazand diminuarea graduala a fondurilor alocate plafonului de garantare in urmatorii 5 ani.

BRD detine o cota de aproximativ 25% din piata imprumuturilor in programul "Prima Casa", produs la care dobanda este calculata pe baza Robor la 3 luni + 2%.

Ce rata ai plati la un credit de 160.000 lei pe 30 de ani

La o dobanda variabila 2,25% + Robor la 3 luni (0,84%), DAE ar ajunge la 3,77%, cu conditia ca clientul sa isi incaseze veniturile in contul BRD.

Valoarea primei rate lunare: 754 lei

Valoarea totala platibila: 262.628 lei

Comision de analiza dosar: 500 lei

Comision administrare lunara credit : 0 lei

Comision gestiune lunara cont curent asociat creditului: 4,2 lei

Asigurare de viata : 0,045% pe luna, calculata la soldul creditului

Costul cu evaluarea este 0 lei daca creditul se acorda, iar evaluatorul este desemnat de catre banca

Asigurarea de imobil (obligatorie) depinde de valoarea acestuia

