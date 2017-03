Digitalizarea nu mai este o chestiune de viitor! A patruns, deja, in foarte multe domenii, inclusiv in cel bancar. De aici au inceput sa apara si ingrijorarile cu privire la faptul ca angajatii ar putea sa isi piarda locul de munca, urmand a fi inlocuiti de roboti. Aceasta perspectiva este, insa, indepartata, cel putin in Romania, sustine Sergiu Manea, CEO al BCR.

El este de parere ca, desi digitalizarea se intampla deja, bancile din Romania nu vor ramane fara angajati, insa interventia tehnologiei ii va ajuta pe acestia sa acorde mai mult timp clientilor.

“Este mult prea mult zgomot in jurul amenintarii tehnnologice. Tehnologia este un instrument (…) Digitalizarea, de fapt, ofera oportunitatea fantastica pentru a redefini relatia de incredere cu clientii nostri, oameni ca si noi, incredere pe care, dupa cum bine stiti, am pierdut-o. O recastigam incet, zi de zi, pas cu pas”, a explicat Manea.

Potrivit acestuia, digitalizarea va permite bancilor sa elimine din birocratie si sa puna accentul pe timpul petrecut cu clientii.

“In banca mea ideala nu voi avea un robot care supravegheaza alti roboti. Dar mi-ar placea foarte mult ca din cei 7.500 de colegi ai mei de astazi, nu doar 3.500 sa fie in fata clientilor, ci sa fie 6.000”, a adaugat presedintele BCR.

Insa, el considera ca asta inseamna pregatirea continua a angajatilor, pe de o parte, pentru a putea utiliza tehnologia in scopul simplificarii procedurilor interne, si, pe de alta parte, pentru a oferi clientilor produse si servicii din ce in ce mai personalizate.

Ce aduce digitalizarea in activitatea unei banci?

“Fara educatie, nici macar nu vom ghici ce se asteapta de la noi. Concluzia este ca simplificarea si automatizarea inseamna o calitate mai ridicata a muncii, o contributie intelectuala asteptata mai ridicata, iar aceasta nu poate veni fara educatie. Digitalizarea sectorului bancar inseamna, simplu, automatizarea operatiunilor obisnuite, ceea ce va duce la economii substantiale in timp si bani in furnizarea de servicii. La fel de simplu, pentru colegii mei din sectorul bancar, inseamna oportunitatea de a deveni mai valorosi pentru companie, utilizand abilitati cu valoare adaugata mai mare si dedicand o proportie mai importanta de timp clientilor. Asta este esential. E clar ca banking-ul, asa cum il stiam, se schimba”, a punctat seful BCR.

In alta ordine de idei, Sergiu Manea sustine ca si clientii, in prezent, prefera sa faca banking in sucursale, pentru ca multi nu opereaza confortabil in bankingul digital. “80-90% din clientii intrevievati prefera contactul cu o persoana, deci astazi avem timp sa recastigam increderea”, a subliniat presedintele BCR.

Pe de alta parte, insa, Manea a amintit si faptul ca in Romania, 40% din populatie traieste sub pragul de saraciei, ceea ce presupune inclusiv excluziune financiara. Insa si aici presedintele BCR vede o oportunitate pentru sistemul bancar, si anume implicarea in cresterea incluziunii financiare in Romania.

