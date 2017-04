Doua proiecte legislative initiate de Executiv in primele 100 de zile de guvernare, respectiv legea salarizarii unitare si sistemul de impozitare a gospodariilor, fara vreun studiu de impact si fara consultare, vor arunca in aer increderea in statul roman si echilibrul bugetar al Romaniei, sustin reprezentantii Romanian Business Leaders (RBL). Potrivit acestora, schimbarea regulilor jocului in mai putin de un an arata ca statul roman este impredictibil, instabil si netransparent.