Incasarile Agentiei Nationale de Administrarare Fiscala (ANAF) in luna mai au fost sub programul anuntat din cauza faptului ca rambursarile de TVA catre firme au crescut cu 63% fata de aceeasi luna a anului trecut, sustine institutia. Datele cu privire la rambursarile de TVA sunt, insa, irelevante, spun consultantii fiscali, avand in vedere ca in primele cinci luni din an, sumele rambursate sunt mai mici decat in aceeasi perioada a anului trecut.

In plus, in continuare, firmele au mari probleme cu recuperarea TVA de la stat.

“Cred ca e mai putin concludent cat anume s-a rambursat in luna mai 2017 vs luna mai 2016. Mai degraba ar fi relevant sa ne raportam la intregul interval ianuarie - mai 2017 vs aceeasi perioada din 2016. Intr-o astfel de comparatie, potrivit datelor publicate de ANAF, in primele 5 luni ale acestui an s-a rambursat TVA cu peste 27% mai putin decat in aceeasi perioada a anului trecut (4,4 miliarde de lei vs. 5,6 miliarde de lei in aceeasi perioada din 2016). Asadar, cred ca aceasta crestere din luna mai 2017 a sumei de TVA rambursata catre contribuabili poate fi explicata printr-o amanare a rambursarilor ce ar fi trebuit facute in lunile precedente ale acestui an”, a explicat Ionut Sas, partener Consultanta Fiscala, PwC Romania.

Cat dureaza, in practica, procedura de rambursare a TVA?

Sursa foto: Shutterstock