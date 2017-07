OTP Bank Romania anunta oficial preluarea Bancii Romanesti de la Banca Nationala a Greciei (NBG) si da asigurari potrivit carora clientii bancii preluate nu vor fi afectati in niciun fel de aceasta tranzactie. Conditiile contractuale raman neschimbate, insa reprezentantii OTP spun ca vor pune la dispozitia clientilor Banca Romaneasca oferta din cadrul programului de conversie a creditelor in CHF.

"Incheierea financiara a tranzactiei va avea loc la inceputul anului 2018. OTP Bank Romania si Banca Romaneasca vor face tot posibilul pentru a asigura o integrare lina. (...) Clientii Bancii Romanesti nu sunt afectati in niciun fel de aceasta tranzactie. In momentul de fata, conditiile contractuale raman neschimbate. OTP Bank Romania doreste sa puna si la dispozitia clientilor Banca Romaneasca oferta din cadrul programului de conversie a creditelor in CHF”, se arata intr-un comunicat al bancii.

Ce presupune programul de conversie?

OTP a derulat, la inceputul anului 2016, un program de conversie a creditelor in franci elvetieni, in cadrul caruia majoritatea clientilor au putut beneficia de reduceri cuprinse intre 17,5% si 25% din soldul creditului, inainte de conversia in lei sau euro, la alegerea clientului.

In cadrul tranzactiei, OTP Bank Romania achizitioneaza pachetul de actiuni detinut de NBG la Banca Romaneasca, de 99,28%. In plus, OTP preia si celelalte subsidiare ale NBG in Romania. Valoarea tranzactiei nu a fost, insa, dezvaluita.

„In urma finalizarii achizitiei, cota de piata a OTP Bank Romania va creste la aproximativ 4%, devenind astfel al 8-lea jucator pe piata bancara din Romania (conform cifrelor din 2016). Societe Generale Corporate & Investment Banking a actionat in calitate de Consilier Financiar Unic al OTP Group in legatura cu tranzactia”, se mai arata in comunicat.

Totodata, reprezentantii OTP spun ca Grupul intentioneaza sa investeasca in continuare pe piata din Romania, „dar noi tranzactii vor fi luate in considerare doar dupa finalizarea cu succes a integrarii actuale”.

Cum arata Banca Romaneasca in cifre

„Vom face tot posibilul sa realizam un proces usor de integrare, atat pentru clientii, cat si pentru echipa Banca Romaneasca. (...) Datorita activitatii sale de creditare sustinute, noua institutie va contribui la dezvoltarea economiei romanesti prin sprijinirea si finantarea mai intensa a IMM-urilor si a companiilor”, a declarat directorul general al OTP Bank Romania, Laszlo Diosi.

Conform bilantului total de la finalul anului 2016, Banca Romaneasca este a 14-a cea mai mare banca din Romania, cu o cota de piata de aproximativ 1,62%, cu activitate atat in sectorul de retail, cat si corporate. La sfarsitul anului 2016, bilantul total al Bancii Romanesti, impreuna cu alte active, atingea 1,57 miliarde de euro, cu valoarea bruta a imprumuturilor restante de 1,15 miliarde de euro si capitaluri proprii de 145 de milioane de euro.

„Portofoliul de credite al bancii este adecvat din punct de vedere calitativ, 85% dintre datoriile restante din retail fiind garantate prin ipoteca. In prezent, Banca Romaneasca are 1148 angajati, 109 filiale si 118 ATM-uri”, se mentioneaza in comunicat.