Influenta tehnologiei asupra industriei financiare remodeleaza puternic felul in care oamenii obisnuiau sa aiba acces la serviciile institutilor financiare. World Economic Forum si Deloitte Global au lansat un raport, intitulat „Dincolo de Fintech”, in care au evidentiat o serie de factori care imping institutiile financiare traditionale catre regandirea strategiei de business, trend pe care vor fi nevoite sa il urmeze daca isi doresc sa se mentina in preferintele consumatorilor care sunt in cautarea unei experiente cat mai la indemana.

Raportul reprezinta rezultatul a trei ani de cercetare a transformarilor pe care este capabila tehnologia sa le aduca asupra mediului financiar. Asadar, principalele concluzii prezentate in urma studiului releva urmatoarele aspecte:

1.Cresterea preferintelor consumatorilor va avea implicatii profunde asupra design-ului si distributiei de produse si, cel mai probabil, va determina o schimbare a rolului companiilor. Platforme care ofera posibilitatea de a interactiona cu diferite institutii financiare printr-un singur canal pot deveni modelul dominant pentru serviciile financiare. Dezvoltarea acestor platforme, precum „open banking”, poate redefini organizatiile din sectorul serviciilor financiare, din organizatii foarte clar definite, cum sunt astazi, in entitati intersanjabile. De aici rezulta necesitatea ca detinatorii platformelor sa fie manageri capabili, echilibrand nevoile producatorilor cu cererea consumatorilor, se arata in comunicatul de presa emis de catre compania Deloitte.

2. Tot pe baza raportului, reiese faptul ca prioritatile diferite de reglementare, capabilitatile tehnologice, precum si nevoile clientilor ridica provocari tendintei globalizarii financiare si deschid calea modelelor regionale de servicii financiare, adaptate conditiilor locale. Chiar si firmele globale pot avea nevoie de strategii distincte pentru a beneficia de avantaje competitive la nivel regional si a se adapta la ecosisteme locale. Intre timp, tehnologia va intampina obstacole serioase in operarea in cadrul unor jurisdictii multiple, chiar daca utilizarea tehnologiei reduce dificultatile de intrare pe o piata sau alta. Operatorii traditionali pot deveni parteneri atractivi in acest sens, dorind sa acceseze noi piete, cautand oportunitati scalabile rapid.

3. Expertii concluzioneaza faptul ca este foarte probabil ca eforturile operatorilor financiari traditionali de a dezvolta capabilitatile de baza ale firmelor mari de tehnologie sa le determine in cele din urma sa se bazeze din ce in ce mai mult tocmai pe aceste firme axate pe dezvoltare de tehnologie. De exemplu, pe masura ce institutiile financiare cauta sa sporeasca experientele digitale ale clientilor si sa acceseze informatii si venituri de la platformele consumatorilor, sunt din ce in ce mai dependente de tehnologii de amploare bazate pe o infrastructura de tip „cloud”, pentru a scala si a implementa procese, precum si pentru a valorifica inteligenta artificiala,

Dimitrios Goranitis, reprezentant Deloitte, atrage atentia cu privire la gestionarea situatiei si indeamna jucatorii din piata sa isi puna la cale o strategie care sa le permita adaptarea cat mai rapida a noilor trenduri.

“Circumstantele care definesc acum sistemul financiar necesita intreaga noastra atentie, avand potentialul de a revolutiona modele traditionale, organigrame, lanturi valorice de aprovizionare, felul in care interactionam cu autoritatile publice, consumatorii si felul in care efectiv ne desfasuram activitatea de business. Cu cat intelegem mai bine unde ne pozitionam in prezent, care sunt riscurile si oportunitatile asociate acestora, cu atat suntem mai pregatiti pentru ceea ce ne asteapta in viitor”, precizeaza Dimitrios Goranitis, Partener servicii de risc si reglementare in industria financiar-bancara Deloitte Romania.

In raport sunt evidentiate si o serie de factori al caror potential e capabil sa schimbe peisajul competitiv al industrie financiare. Acestea sunt urmatoarele.

1. „Comoditizarea” costurilor: Institutiile financiare accepta noi tehnologii pentru a accelera factorii care determina „comoditizarea” factorilor generatori de costuri.

2. Redistribuirea profitului: Localizarea centrelor de profit in interiorul, precum si intre lanturile valorice de aprovizionare se schimba odata cu noile tehnologii.

3. Proprietarii experientei clientilor: Distribuitorii se vor bucura de o pozitie strategica de putere, din pozitia de „proprietari” ai experientei consumatorilor.

4. Platforme in crestere: Institutiile financiare se vor deplasa catre platforme cu mai multi furnizori drept canal de distributie si comert, in cadrul unei arii geografice.

5. Monetizarea datelor: Institutiile financiare incep sa foloseasca o combinatie a strategiilor de gestionare a datelor, pentru a tine pasul cu abilitatea firmelor de tehnologie in monetizarea datelor.

6. Forta de munca artificiala: Noi tehnologii, precum inteligenta artificiala (I.A.), presupun si o schimbare majora a fortei de munca in cadrul institutiilor financiare.

7. Tehnologii importante din punct de vedere sistemic: Institutiile financiare de toate dimensiunile se bazeaza din ce in ce mai mult pe capabilitatile firmelor mari de tehnologie.

8. Regionalizare financiara: Prioritati de reglementare divergente pe de o parte, si nevoile clientilor, pe de alta parte, deschid calea catre modele regionale de furnizare ale serviciilor financiare.

