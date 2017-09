Modificarea a fost operata prin OUG nr. 60/2017, publicata in Monitorul Oficial nr. 648 din 7 august 2017, care impune ca, incepand cu 1 septembrie 2017, valoarea taxei datorate de catre companii pentru fondul de handicap sa fie dublata, iar posibilitatea companiilor de a mai folosi acest fond pentru a achiziona produse sau servicii realizate de unitatile protejate autorizate sa dispara.

Postrivit companiei de consultanta Accace, noua valoare a taxei datorate pentru fondul de handicap reprezinta un salariu de baza minim brut pe tara, garantat in plata, inmultit cu numarul de locuri de munca in care companiile nu au angajate persoane cu dezabilitati.

Inainte de modificare, companiile aveau posibilitatea de a folosi acesti bani destinati fondului de handicap pentru a achizitiona produse sau servicii realizate de unitatile protejate autorizate, respectiv companiile care au angajate persoane cu dezabilitati in procent de minimum 30% din numarul total de angajati. De la 1 septembrie, companiile sunt obligate sa vireze banii din fondul de handicap catre bugetul de stat.

Prevederile privind contributia la fondul de handicap se aplica doar companiilor care au minim 50 de angajati, iar procentul de 4% din personal destinat persoanelor cu dezabilitati nu este acoperit. Reprezentantii Accace vad aceasta masura ca o sabie cu doua taisuri, avand in vedere ca, in dorinta de a stimula angajarea persoanelor cu dizabilitati, ajtutorul oferit unitatilor protejate de catre companii va scadea.

"Recentele modificari par a dori sa stimuleze companiile in a angaja persoane cu dizabilitati, avand in vedere ca doar acele companii care nu acopera minimul de 4% pozitii cu personal din categoria celor cu dizabilitati datoreaza si sunt obligate sa plateasca catre stat taxa de fond de handicap. Pe de alta parte, aceleasi prevederi fac imposibila sustinerea unitatilor protejate de catre companii, deoarece, in prezent, nu mai exista posibilitatea achizitionarii produselor sau serviciilor oferite de acestea, folosind taxa de handicap.", precizeaza reprezentantii Accace.

Statul, obligat sa organizeze concursuri de angajare exclusiv pentru persoanele cu handicap

O alta noutate este adusa de introducere unei prevederi ce vizeaza autoritatile si institutiile publice si persoanele juridice publice, nu si institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala. Astfel, incepand cu aceeasi data, acestea au obligatia organizarii de concursuri exclusiv pentru persoanele cu handicap, in vederea angajarii, bineinteles cu respectarea prevederilor legale in vigoare si fara a exclude dreptul acestora de a participa la orice tip de concurs organizat in campul muncii. Obligatia nu este aplicabila si persoanelor juridice private.

Sursa foto: By Firma V / Shutterstock.com