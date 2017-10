O suma de 1 miliard de dolari se afla in bugetul de achizitii al grupului OTP pentru cumpararea, in doi ani, a cinci banci din Europa Centrala si de Est, a anuntat recent Sandor Csanyi intr-un interviu acordat Bloomberg. Din aceasta suma, seful OTP a declarat, in cadrul unei conferinte de presa sustinute cu ocazia lansarii centrului de educatie financiara "OK Center" din Bucuresti, ca deocamdata nu au bugetat nimic pentru Romania, deoarece nu au identificat nicio potentiala achizitie.

"Deocamdata nu am identificat nicio banca in Romania pe care sa vrem sa o cumparam. Exista o banca in piata in proces de vanzare, Bancpost, insa nu ne-am inscris in cursa. Prioritatile noastre actuale se axeaza pe asigurarea unei cresteri organice, insa daca va aparea vreo banca care sa se potriveasca cu cerintele noastre, vom analiza oferta si vom decide daca ne implicam sau nu", a completat Sandor Csanyi (foto).

Referitor la ultima achizitie pe care OTP Bank Romania a facut-o pe piata din Romania, respectiv institutia financiara “Banca Romaneasca”, Sandor Csanyi este de parere ca integrarea acesteia va fi mult mai rapida decat in cazul Millenium Bank, datorita experientei pe care au acumulat-o in desfasurarea acestor procese.

Sursa foto: Peter Kim / Shutterstock.com