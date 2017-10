Libra Internet Bank a lansat un serviciu de chatbot cu capabilitati video prin care poate sa identifice la distanta noii clienti si sa le deschida 100% online un cont, fara ca acestia sa fie obligati sa mai vireze un leu din contul altei banci pentru activarea contului curent. Am testat aceasta solutie si am discutat cu Octavian Hera, seful diviziei de digital si marketing in Libra Internet Bank, despre aceasta inovatie folosita frecvent de Fintech-urile din Occident.

Potrivit managerului Libra Internet Bank, in prezent, doar clientii romani din diaspora care doresc sa isi deschida cont online in Romania, fara sa vina in tara, mai folosesc varianta de penny tranfer, restul interactiunilor mutandu-se in zona de chatbot.

"Pentru clientii din Romania folosim de aproximativ o luna de zile varianta video, prin care clientul are posibilitatea de a aplica la Libra si sa intre in legatura directa cu un operator al bancii (in orele de program) sau de a discuta cu un chatbot (24/7), care simuleaza o interactiune si poate sa faca acest lucru oricand doreste, chiar si noaptea", a declarat Octavian Hera, intr-o emisiune Profesionistii in Banking care va fi difuzata saptamana viitoare.

El a explicat ca, dupa circa o luna de la lansarea acestui serviciu, clientii aleg preponderent interactiunea prin chatbot, chiar si in timpul zilei, dar interactiunea video cu ofiterul de credit este un back-up atunci cand clientul nu se descurca sau banca are nevoie de o verificare suplimentara pentru corectia datelor.

Cred ca imbunatatim foarte mult metoda de identificare, dar, suplimentar, clientii care deschid relatia pe un canal digital sunt ulterior clasificati intr-un anumit grup si monitorizati. Le urmaresti putin comportamentul ca sa vezi daca este unul normal (referindu-se la riscul de frauda) - Octavian Hera

Libra Internet Bank a lansat la final de 2014 optiunea de deschidere a contului 100% online, iar in acest moment peste 20% dintre noii clienti aleg canalul digital pentru a deschide relatia cu banca.

Am testat live serviciul celor de la Libra Internet Bank. Cum functioneaza

Primul pas este accesarea site-ului bancii si selectarea ofertei. Apoi, clientul isi da acordul cu privire la oferta produsului si incheierea contractului la distanta prin bifarea unei casute. Dupa ce a parcurs acesti pasi, va fi nevoit sa completeze cu datele personale un formular si sa incarce o copie a actului de identitate.

Dupa completarea formularului va primi pe mail oferta produsului, acordul de incheiere a contractului la distanta si contractul cu anexe. Apoi, trebuie sa confirme primirea documentelor prin apasarea unui link din email, care ii va deschide o fereastra web unde va intra intr-o conversatie cu chatbot-ul creat de Libra, numit Leya.

Leya iti va cere acordul pentru a verifica informatiile despre tine in baza de date a Biroului de Credite. Apoi, prin intermediul camerei video pe care o ai la dispozitivul de unde realizezi accesarea serviciului, vei fi inregistrat in timp ce prezinti buletinul si alte documente de identificare cerute de banca. Trebuie sa procedezi ca in filmul de mai jos. Secventa video dureaza circa 30 de secunde, iar intreaga sesiune 3-4 minute.

Dupa trimiterea video-ului, chatbot-ul iti va mai adresa 4 intrebari, cel mai probabil pentru verificarea datelor de la Biroul de Credite.

Dupa acest proces vei primi un al doilea mail ce contine numele de utilizator pentru serviciul de Internet Banking, impreuna cu contul IBAN alocat, iar printr-un SMS parola de activare a serviciului de Internet Banking. Contul este inactiv din punct de vedere operational pana la finalizarea verificarilor facute de catre banca.

Daca clientul isi doreste ca in urma procesului de inrolare sa acceseze si un credit online, tot demersul ce implica acum scoringul si accesarea bazei ANAF ar putea dura 40-45 minute, iar ulterior banii vor fi virati in cont printr-un sigur click.