Ca reactie la comunicatul trimis ieri de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), UBER, serviciu de transport bazat pe tehnologie, subliniaza ca este deschisa oricarei dezbateri care sa duca la reglementarea serviciilor pe care le ofera in Romania”.

“Asa cum am mai spus, suntem primii care ne dorim reglementare, dar o reglementare care sa nu puna piedici inovatiei si care sa defineasca serviciile ca UBER in mod corect, in concordanta cu recomandarile Comisiei Europene. UBER nu este un serviciu de taxi - este o aplicatie de mobil care permite oamenilor sa isi imparta masina contra cost intr-un mod transparent, sigur si 100% fiscalizat. UBER si partenerii sai contribuie cu milioane de lei la buget si ofera un serviciu folosit cu incredere de peste 250,000 de oameni din Romania”.

“Demersul COTAR, bazat in buna parte pe dezinformare, echivaleaza cu incercarea de a dez-inventa Internetul, in avantajul catorva si in dezavantajul a zeci de mii de oameni. Nu poti opri inovatia tehnologica doar pentru ca, odata cu ea, esti nevoit sa evoluezi si tu. Daca pentru COTAR sunt prioritare interesele transportatorilor si ale firmelor de taxi, pentru UBER Romania prioritare sunt satisfactia si siguranta oamenilor care se deplaseaza prin orase”.

“UBER Romania a inregistrat anul trecut o crestere de 300% a numarului de utilizatori pentru ca ofera un serviciu sigur, civilizat si usor de folosit. Toate aceste lucruri sunt posibile datorita tehnologiei. O tehnologie pe care o folosesc 95% dintre tinerii din Romania, adica cel mai activ segment al populatiei, o tehnologie in care ei au incredere si pe care o recomanda in proportie de 80% si familiei, prietenilor, colegilor de munca. Subliniem din nou ca vrem sa fim un partener al autoritatilor pentru a rezolva problema traficului din marile orase - avem tehnologia si datele pentru a face acest lucru", continua compania.

COTAR a transmis luni ca va organiza in viitorul apropiat o greva a taximetristilor, pentru a intimida concurentul UBER.