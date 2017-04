Este anul 2026 si, bineinteles, Facebook este lider de piata pe multe segmente – cel putin in viziunea lui Mark Zuckerberg, cofondator si CEO al retelei sociale. In acel an, toti au acces la Internet, intr-un fel sau altul. Mai mult, pana atunci multi oameni vor avea acces la ochelari inteligenti care arata absolut normal, insa pot face o multime de lucruri abia banuite acum.

Facebook promite o inteligenta artificiala suficient de dezvoltata incat sa permita sa vorbim cu computerele la fel de usor cum vorbim cu oamenii.

O lume fara ecrane

Pentru iubitorii de SF (si nu numai), lumea pe care si-o imagineaza Facebook este cu adevarat uimitoare. In loc de smartphone-uri, tablete, televizoare sau orice altceva cu ecrane, toata forta computing-ului va fi proiectata direct pe retina noastra si vom tasta doar cu creierul.

Va fi o realitate mixta, o imagine incitanta atat pentru noi, consumatorii, cat si, bineinteles, pentru actionarii companiilor de tehnologie. Totodata, astfel de imagini deschid usile unor scenarii nebunesti, prin care Facebook (si alte companii) vor intermedia ce vezi, ce auzi si, poate, chiar si ceea ce gandesti.

Nu este deloc un viitor imposibil, avand in vedere avansul tehnologic facut in ultimii ani in zona de realitate virtuala si amplificata, dar si in Inteligenta Artificiala si viteze/raspandire a Internetului. O lume candva a fantasticului, a inceput, incet-incet, sa intre in zona posibila si chiar reala, scrie Business Insider.

De fapt Michael Abrash, chief scientist la Oculus Research, companie detinuta de Facebook, spune ca am putea fi la doar 5 ani distanta pana cand ochelarii inteligenti cu realitate amplificata ar putea fi suficient de avansati pentru a deveni mainstream.

Mai mult, Facebook dezvolta acum o tehnologie care ar urma sa iti permita sa tastezi cu creierul, ceea ce inseamna ca vei putea scrie, arata si face click doar gandindu-te la aceste lucruri, in timp ce stai cu ochelarii “pe nas”.

Aceasta saptamana, Oculus a dezvaltui Facebook Spaces, o aplicatie sociala de VR care permite oamenii din realitatea virtuala sa petreaca timp unul alaturi de celalalt, chiar daca se afla la mare distanta, totul prin intermediul ochelarilor. Este un semn clar ca Facebook nu glumeste si nici nu exagereaza cand spune ca, in viitorul nu foarte indepartat, am putea experimenta realitatea complet diferit fata de cum o facem acum.