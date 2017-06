Atunci cand zici cuvantul “fabrica” sau sintagma “muncesc la fabrica”, te gandesti aproape invariabil la muncitori imbracati in gri sau albastru, mergand dimineata la ora 5, catraniti, printre betoane, spre un loc gri, in care vor face chestiuni repetitive. Fabrica Vestel, aflata la cativa kilometri distanta de orasul-port Izmir, Turcia, face o nota profund discordanta.

Vestel este unul dintre cei mai mari furnizori de tehnologie pentru sute de companii, in special cu operatiuni in Europa, dar si in zona Malaeziei, Indonezia, Tailanda, companii precum Sharp, JVC, Bosch, Panasonic, Blaupunkt. Compania a preluat in ianuarie 2015 brandul Sharp, producand si distribuind produse ale companiei japoneze in toata Europa, cu exceptia Italiei si Rusiei.

O fabrica cat zeci de terenuri de fotbal

Fabrica Vestel angajeaza 40.000 de oameni, localitatea din apropiere, Manisa, depinzand, practic, de Vestel. Suprafata fabricii este impresionanta – 1,1 milioane de metri patrati, angajand, pe langa muncitori, peste 1.400 de ingineri, oameni de stiinta si specialisti R&D. Vestel trimite produse catre 152 de tari la nivel mondial, avand peste 900 de parteneri si producand pentru peste 500 de branduri de electrocasnice.

Alberico Lissoni, head of sales and marketing, subliniaza cateva dintre liniile de productie ale Vestel: “solutii LED, masini de spalat vase si rufe, cuptoare cu microunde si electrice, plite electrice, incarcatoare pentru masini electrice, telefoane Venus (disponibile in Turcia – n.r.), aere conditionate. Toate in Vestel City. Construim produse de la zero, conform specificatiilor clientilor. 2% din venituri se duce catre R&D, avand numeroase patente”, puncteaza italianul.

Toate produsele albe Sharp disponibile in Romania sunt construite si gandite in Turcia, Sharp primind drept de exploatare a marcii, intr-un contract care va dura cel putin 8 ani. “Sharp incearca, prin Sharp Home Appliances, sa ia cu asalt piete extrem de concurentiale, si diferite unele intre altele, din Europa. Inainte de contractul OEM Brand Business cu Vestel, compania producea bunurile in China si Japonia”.

Beneficiile imediate ale mutarii productiei Sharp in Turcia? Daca inainte erau necesare circa 5 luni intregi pentru livrarea produselor si distribuirea lor in statele din Europa, acum timpul de livrare a scazut drastic, la 5 saptamani. Viteza, combinata cu produsele competitive, dar si pretul la raft, fac diferenta pe aceasta piata.

Sharp incearca sa atace mid market-ul, care reprezinta 36% din piata, luptand impotriva unor branduri precum Zanussi, Whirlpool, Hotpoint; pe segmentul premium se situeaza branduri precum Miele, AEG, Samsung sau Siemens, in timp ce in zona de branduri ieftine sunt pozitionate branduri precum Beko, Indesit, Mastercook.

70% dintre consumatori isi fac research-ul online, in timp ce 20% cumpara ca urmare a feedback-ului primit pe retele sociale de clienti. Partea negativa, pe care Sharp incearca sa o rezolve, prin oferirea unui retur cat mai rapid in cazul produselor care se defecteaza? 66% dintre consumatori, la nivel global, renunta sa faca business cu un anumit brand daca customer support-ul este de slaba calitate. In Romania, serviciul nu este inca disponibil.

Fabricile de frigidere si de masini de spalat

Am vizitat doua dintre fabricile Vestel – una producatoare de frigidere si una producatoare de masini de spalat. Ambele, absolut gigant, cu sute de muncitori care asamblau, pe banda rulanta (la propriu), masinile ce urmeaza sa ajunga in casele consumatorilor, in mai toata lumea.

“51 de designeri lucreaza pentru brandurile frigiderelor pe care le vedeti aici”, spune un oficial al Vestel. Compania produce in fabrica, in medie, 10.000 de frigidere, zilnic.

Atunci cand este gandit design-ul unei masini de spalat, unui aragaz sau unui frigider se iau in calcul multiplii factori – regiunile in care produsele urmeaza sa fie vandute (se incearca un design care “sa impace” cat mai multe preferinte ale cat mai multor state – n.r.), faptul ca tanara generatie doreste un design consistent cu device-urile moderne (Sharp urmeaza sa prezinte la IFA Berlin, in toamna, multiple electrocasnice albe inteligente – n.r.).

De exemplu, cuptorul viitorului apropiat de la Sharp va avea prestabilite in memorie peste 150 de retete de mancare, potrivind automat temperatura si timpul de gatire, in functie de fiecare reteta. Compania a lucrat cu bucatari faimosi pentru crearea acestor retete.

Mai mult, electrocasnicele inteligente, care acopera in prezent o piata de doar 1,65 milioane de device-uri, anual, pot fi controlate prin terminalul mobil, afland in timp real daca, de exemplu, ai uitat usa deschisa la frigider. Poti, de asemenea, controla temperatura de la distanta, poti inchide sau deschide electrocasnicele, poti transmite probleme catre service prin intermediul aplicatiei. Poti seta presiunea apei din frigider si gheata este inlocuita automat; in caz de probleme care nu pot fi detectate de consumator, electrocasnicele transmit informatii catre service-urile autorizate, acestia anuntand clientul si, astfel, evitand probleme mai mari.

“Datele primite sunt anonime, insa ne ajuta foarte mult sa vedem ce preferinte au clientii, ce comportament de utilizare si, in functie de acestea, sa decidem cum vor arata viitoarele modele. Practic, vom avea acces la big data”, spun oficialii Vestel.

Ce impresioneaza in fabrica este numarul mare de femei care muncesc aici – in unele zone, mai ales la preasamblare, unde nu este nevoie de forta fizica, acestea domina. “Femeile sunt deseori mai indemanatice decat barbatii, mai minutioase, de ce sa nu recunoastem!”, spune oficialul Vestel. Salariile sunt, in medie, cu 50% mai mari decat salariul minim pe economie in Turcia, care este de 480 de euro.

Masinile de spalat si frigiderele sunt, practic, produse de la zero, pe linii de productie lungi de sute de metri. Mare parte din intreg procesul este automatizat, insa este necesara prezenta a mii de angajati pentru montare, testare, curatare, asamblarea unor subcomponente.

“Producem peste 2,5 milioane de masini de spalat pe an, mai putin de 1% dintre ele avand probleme la testele noastre. Pe cele care dau semne de defectiuni, le intoarcem si pornim procesul de la zero, pentru a ne asigura ca nu vor fi probleme la raft”, spune Aybike Yurtsever, una dintre managerii din fabrica masinilor de spalat.

Testarea se face in camere speciale, impresionante – masinile de spalat sunt lasate sa mearga timp de 1.000, 2.500 sau chiar 4.000 de cicluri de spalare, inainte de a se incepe productia lor. Practic, inainte de a se incepe productia, o masina merge non-stop timp de…6-7 luni.

De asemenea, usa este inchisa si deschisa de un robot de 10.000 de ori, adica echivalentul a 10 ani de folosire, daca folosesti masina de 3 ori pe zi. “Rata de reusita este de 98%”, spune Aybike.

Totodata, pentru a se masura decibelii, exista o camera complet izolata fonic, cu microfoane, unde este masurat cu acuratete zgomotul produs de electrocasnice.

Cum ti se pare fabrica Vestel? Ce ai schimba la design-ul electrocasnicelor albe? Te incurajam sa comentezi.