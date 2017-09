In lunile iunie si iulie 2017, producatorul chinez Huawei a vandut mai multe smartphone-uri decat Apple, iar acum este pe locul doi, dupa Samsung, potrivit unui studiu realizat de firma de consultanta si analiza Counterpoint, citat de News.ro.

Daca datele celor de la Counterpoint vor fi confirmate si de rezultatele financiare trimestriale ale celor doua companii, este o performanta deosebita pentru cel mai important producator chinez de smartphone-uri. Meritul acestei performante ar fi datorat investitiilor facute de Huawei in cercetare, dezvoltare si productie, dar si marketing-ului creativ si din ce in ce mai agresiv.

Pentru Apple, insa, este doar o pierdere temporara, existand toate sansele ca din toamna, dupa lansarea noilor iPhone-uri, compania americana sa-si recapete pozitia. Chiar si asa, individual, iPhone 7 si iPhone 7 Plus raman cele mai vandute smartphone-uri.

Pentru Huawei, conform Counterpoint, perspectivele de crestere pe termen scurt si mediu nu sunt incurajatoare. In afara de China, smartphone-urile Huawei mai sunt populare in Europa, Estul Mijlociu si America Latina. Pe de alta parte, prezenta companiei este slaba in Statele Unite, Asia de Sud si India. De altfel, Huawei nu are niciun telefon in top 10 smartphone-uri vandute in luna iulie, portofoliul sau fiind ca o echipa muncitoare, dar lipsita de vedete. Huawei ar putea investi si mai mult in marketing pentru ca flagship-urile sale se devina mai cunoscute si sa traga dupa ele brandul companiei.

Sursa foto: Dreamstime.com