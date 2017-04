Directorul general al grupului britanic de petrol si gaze BP, Bob Dudley, este cel mai bine platit sef de companie din Europa, in ciuda faptului ca remuneratia sa a fost redusa cu 40% in 2016, relateaza Bloomberg.

Directorul general al grupului britanic de petrol si gaze BP, Bob Dudley, a incasat anul trecut 11,6 milioane de dolari sub forma de salariu, bonusuri, beneficii si pensii, depasindu-l pe directorul general al Royal Dutch Shell, Ben Van Beurden, al carui castig a crescut cu 54%, la 8,6 milioane de euro (9,1 milioane de dolari), potrivit News.ro.

BP a redus remuneratia maxima pe care o poate incasa Dudley in urmatorii trei ani pentru a face pe plac actionarilor, care au votat in proportie majoritara impotriva unei plati de 19,6 milioane de dolari pentru 2015, dupa ce grupul a raportat o pierdere neta record.

Remuneratia directorului financiar al BP, Brian Gilvary, a fost redusa cu 18%, la 4,2 milioane de lire sterline.

Potrivit raportului financiar anual al BP, grupul a desfiintat 5.300 de locuri de munca in 2016, dupa renuntarea la alti 4.700 de angajati in 2015, in cadrul planurilor de reducere a cheltuielilor, pe fondul preturilor scazute ale petrolului.

Si alte companii britanice mari, precum Reckitt Benckiser si GlaxoSmithKline, au redus castigurile directorilor, din cauza ingrijororii exprimate de actionari legata de nivelul ridicat al acestora.

