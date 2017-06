Decizia lui Travis Kalanick a avut loc dupa o investigatie de mai multe luni condusa de fostul procuror general al SUA, Eric Holder, angajat de Uber pentru a analiza cultura si practicile de munca din compania care ofera servicii de comanda a transporturilor prin intermediul unei aplicatii de smartphone, in urma acuzatiilor de hartuire sexuala facute de o fosta angajata, potrivit News.ro.

Uber a publicat recomandarile din raportul redactat de Holder, care include reducerea autoritatii lui Kalanick si introducerea unui control mai mare asupra cheltuielilor, resurselor umane si a comportamentului directorilor.

Plecarea lui Kalanick, chiar daca este temporara, este o lovitura in lumea startup-urilor din Silicon Valley, unde fondatorii de companii s-au bucurat in ultimii ani de o autonomie mare, devenind deseori sinonimi cu firmele lor. Totodata, marcheaza un moment de rascruce pentru Uber, care a fost in mare parte definita de strategia lui Kalanick, in varsta de 40 de ani.

Acesta a spus ca are nevoie de timp pentru a-si reveni dupa moartea mamei sale si pentru a lucra la stilul sau de conducere, potrivit unui email destinat angajatilor, obtinut de Reuters. Kalanick nu a precizat cat va lipsi din companie.

Compania a prezentat, marti, angajatilor, 47 de recomandari destinate directorilor si schimbarile de politici adoptate duminica de consiliul de administratie, intr-o sedinta la care Kalanick nu a participat.

Sedinta a fost marcata de o remarca sexista a unui membru al board-ului, David Bonderman, despre femeile care vorbesc prea mult. Ulterior Bonderman a demisionat, spunand ca afirmatia sa a fost ”neglijenta, nepotrivita si fara scuza”.

Intre recomandarile facute de firma lui Holden, Covington and Burling, se afla adaugarea unui director independent in consiliul de administrare, trainingul obligatoriu al directorilor si un comitet de audit cu o independenta mai mare pentru supravegherea cheltuielilor si a managementului.

Sursa foto: Dreamstime.com