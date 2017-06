O companie din Germania a lansat pe piata un purificator de aer care poate fi folosit in intersectiile marilor aglomeratii urbane sau pe arterele importante din marile orase si deservi drept “magnet” pentru noxele existente in aerul inspirat.

Initiativa apartine companiei Green City Solutions, iar proiectul poarta denumirea de “City Tree”. Ce este mai exact? Un dispozitiv format din “muschi” si alte plante care are capacitatea de a absorbi dioxidul de carbon si alte impuritati prezente in aerul inspirat si de a reduce nivelul de noxe din marile orase. Un singur astfel de panou, sustin initiatorii proiectului, reprezinta echivalentul a 275 de copaci.

Conform calculelor Green City Solutions, un panou “City Tree” are capacitatea de a absori aproximativ 240 de tone de dioxid de carbon pe an. O singura unitate de acest fel masoara 4 metri inaltime, 3 metri latime si pentru montarea sa este nevoie de o suprafata de 3,5 mp din zona in care va fi amplasat. Pe langa beneficiile asupra mediului inconjurator, panoul este dotat de ecrane LED, dar pot deservi si drept puncte pentru internet gratuit (Wi-Fi) sau statii de incarcare electrica pentru biciclete.

Green City Solutions mai sustine ca fiecare unitate isi ia singura resursele de care are nevoie, de apa si de nutrienti, si necesita doar cateva ore de mentenanta pe an, putand fi asamblat si dezasamblat in mai putin de opt ore. Doua versiuni sunt disponibile, una dintre ele fiind dotata si cu o banca pe care locuitorii o pot folosi.

Din datele Green City Solutions, 90% dintre locuitorii marilor orase respira aer poluat, motivul care conduce si la un numar tot mai mare de decese. Aproximativ unul din sapte oameni de pe planeta moare din cazua poluarii si a aerului inspirat.

Nu mai putin de 20 astfel de “copaci” au fost instalati pana acum in Hong Kong, Paris si Oslo, fiecare unitate avand un pret de 25.000 de dolari. Exista planuri si pentru demararea unor proiecte similare si in tari cu venituri mai mici, cum este cazul Indiei.