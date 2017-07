Conducta va permite Gazprom sa livreze gaze in Balcani, dar va concura gazoductul Poseidon, care ar trebui sa furnizeze gaze in sudul Italiei, scrie News.ro.

Gazprom si guvernul ungar au semnat un acord pentru dezvoltarea sistemului de gaze al tarii, dupa ce in iunie au fost semnate documente asemanatoare cu Bulgaria si Serbia. Ministrul ungar de Externe Peter Szijiarto a declarat ca proiectul se refera la livrarea a 8 miliarde de metri cubi de gaze de la Turkish Stream via Serbia.

”Ruta Bulgaria-Serbia-Ungaria reprezinta de fapt o reluare a proiectului de constructie a unei parti a South Stream, care era gata de implementare, dar a fost abandonata in decembrie 2013 din cauza pozitiei partii bulgare si a presiunilor Bruxelles-ului”, a relatat Kommersant.

Diferenta este ca gazoductul pe sub Marea Neagra nu va merge direct in Bulgaria ci catre Turcia. ”In plus, numai unul dintre tronsoanele Turkish Stream, cu o capacitate de 15,75 miliarde de metri cubi, poate merge in Balcani, cu un sfert mai putin fata de capacitatea South Stream”, conform Kommersant said.

Publicatia a notat ca Gazprom nu poate aproviziona Balcanii printr-un al doilea tronson si sa construiasca in acelasi timp conducta Poseidon. In prezent, Ungaria si Serbia pot sa se aprovizioneze cu gaze doar prin Ucraina, ceea ce ar obliga Gazprom sa negocieze comisioanele de tranzit cu Kievul, dupa 2020.

Sursa foto: Shutterstock