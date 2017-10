In atentate au fost ranite si aproximativ 350 de persoane, potrivit News.ro. Atentatele cu masini capcana au avut loc in fata unui hotel din Mogadishu si in cartierul Madina.

Presedintele somalez Mohamed Abdullahi Mohamed a decretat trei zile de doliu national si a facut un apel pentru strangerea de fonduri pentru ajutorarea victimelor, dar si pentru ca populatia sa doneze sange. El insusi a donat sange duminica.

Atentatele nu au fost revendicate, dar, potrivit primelor informatii, ar fi fost conduse de gruparea de islamisti somalezi Al Shabbab, care are legaturi cu Al-Qaida.