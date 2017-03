Ceea ce consideram oportun este necesitatea instituirii unei atente monitorizari, a unei obligatii de raportare a activitatii pe care o au procurarii de la DNA, DIICOT, o autoritate pe care trebuie sa o exercite ministrul Justitiei, aceasta autoritatea se va exercita fara stirbirea activitatii acestora. In acest context, evaluand toti factorii de constitutionalitate, am apreciat ca in acest moment nu este oportuna declansarea mecanismului institutional de revocare a procurorului general sau a sefei DNA, a declarat ministrul Justitiei.

Ministrul Justitiei a declarat ca fiecare autoritate trebuie sa isi cunoasca competentele , trebuie sa respecte cu buna credinta respectivele competente, pentru ca statul de drept are o arhitectura bine conturata si delimitata. Acesta a declarat ca evaluarea a fost facuta fara niciun fel de presiune, in cadrul evaluarii avand loc intalniri punctuale cu cei doi.

"Am vazut ca s-au facut speculatii cu privire la momentul in care au venit cei doi procurori-sefi, va asigur ca am realizat aceasta evaluare in deplina concordanta cu legea si fiecare dintre cei doi au venit in mai putin de 10 - 15 minute din momentul in care i-am invitat. Suprapunerea cu vizita ambasadorului SUA a fost o pura coincidenta", a declarat ministrul Justitiei.

Ministrul a mai adaugat ca fiecare autoritate treuie sa isi cunoasca competentele pentru ca statul de drept are o arhitectura bine conturata si delimitata.

Sursa foto: agerpresfoto