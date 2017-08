In ultimii 10 ani am avut ocazia sa vad, sa particip si sa asist la sute de discursuri, alocutiuni, interventii in evenimente, conferinte, campanii electorale. In 2 ore de seminar cu Steve Jarding, profesor de leadership la Harvard, am inteles ca aproape toate, cu foarte mici exceptii, au fost la fel: plictisitoare, lipsite de substanta, false si triste. Si am inteles si de ce, in aceleasi doua ore.

Steve Jarding, desemnat profesorul anului la faimoasa universitate americana, a fost consultant de leadership si public speaking pentru multi politicieni din intreaga lume. Adus in Romania de Rise Consortium, in cadrul caruia este si consultant, acesta a sustinut un seminar de o zi pe diverse subiecte de leadership sau discursuri. Am ajuns doar la ultima parte, dar au fost doua ore cat 2 semestre intensive.

Profesorul ne-a explicat cateva lucruri de baza privind constructia unui discurs care sa inspire, sa miste ceva in public. Pe cat de elementare, pe atat de rare in peisajul romanesc. Pornind de la ce am invatat la acest workshop, am avut o revelatie: aproape nimeni, cel putin cei pe care am avut ocazia sa ii vad, nu respecta cateva notiuni elementare. Nu se pregatesc, nu se documenteaza, multi probabil ca nu dau doi bani pe ceea ce transmit, esential e ca sunt in lumina reflectoarelor.

Eu am retinut cateva idei simple, despre care cred cu tarie ca ar putea produce schimbari majore, daca ar fi respectate si luate in considerare:

1. Fa un discurs pe care doar tu il poti rosti. Adica autentic. Ceea ce NU se intampla aproape deloc. Pe fondul avansului industriei de comunicare din ultimii ani, aproape fara exceptie cei care ies in public au discursuri facute de oamenii de PR. Daca, printr-o minune, vorbitorul si-a facut mesajul singur, acesta este validat de 15 departamente, de la legal la marketing, de la compliance la comunicare corporate, international affairs sau cine stie ce allte denumiri pompoase. Asa ca, in final, ideile pe care vorbitorul voia sa le transmita ajung sa fie inlocuite aproape integral. Nu spun ca este rau ca oamenii sa fie ajutati, ba din contra, in special cei care nu au neaparat experienta. Insa e o diferenta fundamentala de la a face un discurs de la 0 pe care sa il povesteasca altcineva, la a ajuta cu notiuni teoretice si elementare, care sa ajute in constructia discursului.

2. Centreaza-ti mesajul pe o idee principala. Foarte multi vorbitori pe care i-am vazut/ascultat in ultimii 10 ani au tendinta sa faca exact opusul. Unii sunt atat de entuziasmati de faptul ca au ocazia sa vorbeasca in public, incat aduna zeci de idei si le comprima in cateva minute (sau depasesc cu foarte mult timpul alocat). La final, dupa o invazie de idei, nimeni nu prea retine nimic. Altii cred ca daca spun multe lucruri intr-un timp foarte scurt pur si simplu par mai destepti. Secretul este sa reusesti sa transmiti un mesaj puternic, sa centrezi discursul asupra lui, sa il subliniezi, sa il argumentezi, sa il sustii, sa te intorci la el. Ca la final, oamenii sa poata spune: Discursul lui X a fost despre…salvarea balenelor. Daca la final oamenii spun “a fost un discurs ok, a vorbit despre foarte multe lucruri, a spus multe idei”, n-ai realizat nimic.

3. Fa-te inteles. “Talk to the heart, not to the head”. Aici atingem un subiect sensibil, un alt mare pacat al speakerilor romani, mai ales din mediul de business. Multi cred ca e foarte important sa folosesti termeni tehnici, sofisticati, sa para ca vorbesti din carti si ca stii foarte multe lucruri. Iluzia fiind ca oamenii te vor admira. In realitate, oamenii vor crede ca le pierzi vremea si unii chiar se vor frustra de faptul ca nu inteleg mare lucru. Regula asta imi aminteste de o conferinta recenta, unde am remarcat flagrant diferenta intre un speaker “din carti” si unul autentic. Unul dintre putinii pe care i-am vazut. Intr-o sala plina cu antreprenori la inceput de drum, oameni tineri care abia luau contact cu mediul de business, primul a vorbit un sfert de ora din cartile de business de la scolile de afaceri. Cu o terminologie dificila, cu fraze complicate si exprimari grele, vedeam publicul cum se plictiseste, isi pierde interesul si numara minutele. Imediat dupa acesta, urmatorul speaker, usor socat si el de limbajul folosit anterior (desi era un antreprenor celebru), si-a inceput discursul cu urmatoarea propozitie: “Eu nu stiu sa vorbesc asa frumos, dar o sa va spun povestea mea”. Sala a tresarit. Si eu am tresarit. Nici nu mai conteaza prea mult ce a urmat, oamenii au fost captati de povestea lui. Chiar daca nu a fost o poveste demna de scris o carte, cu siguranta mare parte dintre cei care l-au ascultat au spus ulterior “X ne-a spus povestea lui”. Si au tinut minte acel discurs.

4. Foloseste glume in discurs doar daca ti se potriveste stilul. Daca toata lumea ar respecta aceasta regula, calitatea discursurilor s-ar imbunatati considerabil. Exista de ceva timp, printre specialistii in public speaking din Romania, mitul ca este recomandat sa introduci glumite in discurs. Ar trebui sa se tina cont si de faptul ca glumele sunt ok doar pentru oamenii carora li se potriveste stilul mai relaxat si care sunt fac acest lucru in mod natural. Am vazut de multe ori oameni foarte seriosi, aproape scortosi, care tineau un discurs 100% business si pe subiecte tehnice, care s-au gandit sa insereze o gluma. A fost penibil. Nu a ras nimeni, in principiu pentru ca nimeni nu se astepta la o gluma, nu a avut deloc haz si a fost total iesita din peisaj. Daca esti un om relaxat, daca glumesti si ai un discurs lejer si in viata de zi cu zi, e ok sa glumesti, o sa vina natural. Daca nu, nu.

Inainte de seminarul cu profesorul Jarding, citisem fix acelasi sfat si in cartea TED Talks, Ghidul Oficial TED pentru vorbitul in public – carte pe care o recomand oricui are de gand sa vorbeasca vreodata in public.

5. Conecteaza-te cu publicul tau. Trezeste-le emotii si sentimente, vorbeste despre lucruri care le sunt cunoscute.

Aici cred ca atingem o zona usor mai sofisticata. Dar, cu siguranta merita incercata. Sigur ati citit (daca v-a interesat subiectul) in cartile de public speaking cat de important este pentru un discurs reusit sa te conectezi cu publicul tau, sa ii faci sa vibreze, sa le trezesti emotii. Cei mai norocosi au in sange acest talent. Dar asta nu inseamna ca nu se poate exersa.Se spune ca un discurs bun este acela la finalul caruia oamenii vor retine ceva si vor simti ca au invatat ceva cu adevarat life-changing. Daca vorbesti despre P&L-uri, warranturi sau interruption-based marketing, e foarte posibil ca cel care te asculta sa se simta ca la un curs si sa te retina ca domnul/doamna care le-a predat business. Daca, insa, povestesti cum ai inceput tu afacerea si dupa doua luni nu ai avut bani sa iti platesti furnizorii, se apropia ziua de platit taxele la stat si tu aveau doar 20 de lei in cont…e foarte posibil ca o parte din sala sa se regaseasca in povestea ta. Sigur, exista si varianta sa nu ai o poveste de spus, caz in care nu este indicat sa o inventezi. Daca nu ai o poveste de spus, nici macar nu este vina ta, ci a celor care te invita ca speakeri.

As mai atinge o zona, pe cat de importanta si des-intalnita, pe atat de sensibila: sales speech-urile. Din pacate, aici este o culpa comuna: atat a organizatorilor de evenimente de business, care pentru o suma considerabila accepta orice fel de speech de la parteneri, cat si a oamenilor din business, care cred ca orice ocazie de a vorbi in public trebuie folosita pentru a vinde compania, produsele, serviciile si pentru a spune tuturor cat de minunata este entitatea pe care o reprezinta. Acest lucru devine din ce in ce mai enervant, pe masura ce publicul incepe sa se educe si se asteapta sa nu gaseasca sales speech la un eveniment de continut. Devine si din ce in ce mai greu de gestionat de catre cei putini care isi doresc un continut valoros, pentru ca cei mai multi accepta, ba chiar incurajeaza. Insa, de eticheta pe care o primesti atunci cand ai aceasta atitudine nu scapi asa usor. Numai eu ma pot gandi instant la minim 10 companii care au aceasta abordare la evenimente si pe care ma feresc sa le invit, fix din acest motiv. Daca ma gandesc 5 minute, gasesc mult mai multe.

In concluzie, public speakingul poate fi un talent innascut, dar nu pentru oricine. Daca trebuie sa vorbesti in fata a mai mult de doi oameni si, foarte important, daca iti doresti sa transmiti un mesaj, trebuie sa te pregatesti putin. Citeste carti, cauta online sfaturi si cursuri de la traineri avizati, consulta-te cu persoane in care ai incredere si care cunosc subiectul. Altfel, vei ramane doar unul dintre sutele de speakeri plictisitori care ne pierd vremea si ne obosesc creierul.

Sursa foto: Pixabay