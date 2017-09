Canalul Cinemaraton figureaza, de acum, in oferta de televiziune Telekom Romania, fiind inclus in pachetul de baza TV S. Noul canal TV, dedicat exclusiv cinematografiei romanesti, este disponibil tuturor clientilor Telekom Romania pentru serviciile de televiziune prin satelit, cablu digital si Internet TV, fara costuri suplimentare.

In plus, clientii serviciilor de televiziune Telekom pot accesa gratuit canalul Cinemaraton oriunde, pe orice ecran, online pe www.telekomtv.ro si in aplicatia mobila Telekom TV. De asemenea, clientii serviciilor mobile Telekom pe baza de abonament au acces gratuit la canalul Cinemaraton, prin pachetul TV Mini, pe www.telekomtv.ro si in aplicatia mobila Telekom TV. Clientii celorlalte servicii din oferta Telekom, inclusiv utilizatorii cartelei Telekom, si cei care nu sunt clienti Telekom, pot urmari canalul Cinemaraton cu optiunea Canale TV online, care ofera acces la 91 de canale TV, la pretul de 17,40 lei / luna (TVA inclus), pe www.telekomtv.ro si aplicatia mobila Telekom TV.

Cu Cinemaraton, Telekom Romania isi imbogateste oferta de canale TV de filme, oferind cinefililor o noua sursa de divertisment. Cinemaraton aduce clientilor filme romanesti, fiind locul unde pot afla lucruri inedite despre actori, precum si despre ce se intampla pe platourile de filmare.

Canalul “Cinemaraton - Povestea filmului romanesc”, dedicat in exclusivitate cinematografiei romanesti, transmite, pe langa filme, emisiuni si productii proprii precum interviuri - medalion cu regizori, actori, critici de film si de teatru, scurte prezentari si contextualizarea programului / filmului care va urma. Cinemaraton difuzeza peste 1.000 de filme romanesti pe an, insotite de comentarii, analize si informatii inedite de pe platourile de filmare.

Sursa foto: Angelo Cordeschi/Dreamstime