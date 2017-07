Relatarile despre fraude bancare si povestile cu privire la securitatea platilor cu cardul au tinut mereu capul de afis, probabil dintr-o teama ancestrala ca daca nu ai banul in mana (sub forma de cash) ar fi mai putin sigur sa platesti. In plus, aparitia platilor contactless, prin care banii erau transferati din portofel catre comerciant fara atingere sau introducerea PIN-ului, a inflamat si mai mult teama de frauda. Am incercat insa sa aflam de la seful MasterCard Romania daca nivelul de frauda din Romania justifica frica de a folosi cardul si, mai ales, cat de sigura este tehnologia contactless.

Cosmin Vladimirescu, general manager al MasterCard Romania, a explicat in emisiunea Profesionistii in Banking ca, in primul rand, trebuie sa stim ca nivelul de securitate este acelasi intre un card de masa, un card de debit sau unul de credit.

Povestile cu fraude prind intotdeauna. Nu cred ca Romania e intr-o situatie speciala din acest punct de vedere, pentru ca apetitul pentru senzational se regaseste peste tot, dar mai cu seama in tarile mai putin educate din punct de vedere financiar - Cosmin Vladimirescu, MasterCard

Daca iti este teama ca cineva poate sa iti fure banii de pe cardul contactless, cu un dispozitiv extrem de sofisticat, in timp ce platesti la supermarket, specialistul MasterCard precizeaza ca tehnologia contactless este extrem de sigura si, avand in vedere ca functioneaza printr-un curent foarte slab de inductie emis de POS, care se manifesta doar la 1 cm distanta de card, un dispozitiv care ar putea sa iti fure datele cardului la distanta este aproape imposibil de imaginat si mult prea costisitor pentru a merita investitia hotilor.

In plus, nu oricine poate sa isi cumpere un POS, pe care apoi sa il foloseasca in scop de frauda, nu il cumperi din targ sau de pe o taraba si functioneaza, completeaza Vladimirescu.

Un cititor de card (terminal POS) poate accepta o plata cu cardul doar atunci cand este activ, si anume conectat la sistemele unei banci acceptatoare. Conectarea la sistemele bancilor poate fi realizata doar de o companie, dupa ce aceasta a trecut prin filtrele de verificare si dupa ce a semnat un contract cu banca acceptatoare.

Astfel, orice tranzactie efectuata cu un terminal POS este asociata unui comerciant si poate fi urmarita catre contul bancar deschis la banca acceptatoare. Pentru a preveni aparitia fraudelor, exista multiple protocoale de securitate asociate platilor cu cardul, orice tranzactie fiind monitorizata de sistemele si procedurile institutiilor bancare.

In plus, posesorii de carduri bancare sunt protejati impotriva fraudelor de banca emitenta, putand fi siguri ca nu vor pierde niciun ban. DA, bancile nu promoveaza acest lucru, dar asta nu inseamna ca nu primiti banii inapoi in caz de frauda.

Mai mult decat atat, datele de pe card se schimba de la o tranzactie la alta, acestea sunt dinamice, motiv pentru care informatiile folosite pentru a face o cumparatura nu pot fi folosite pentru a reface plata sau pentru a genera informatii utilizabile pentru alta tranzactie.

Dar, revenind la cifre, pentru a intelege de ce "nu suntem o piata" pentru hotii de carduri, potrivit statisticilor, nivelul total de frauda din Romania este de 0,004%, de aproape 10 ori mai mic decat media Uniunii Europene.

"Extrem de putinele fraude inregistrate vin de pe Internet, dar asta nu inseamna ca sunt bani pierduti de romani. Sunt tranzactii disputate si ulterior banii sunt recuperati de catre bancile emitente si returnati posesorilor de card. Frauda nu este un fenomen in Romania. Suntem la polul opus si putem sa spunem ca suntem un exemplu de best practice. Trebuie sa vorbim mai mult despre lucrul acesta. Traim intr-o tara in care lumea inca mai este surprinsa atunci cand afla ca nu se percep comisioane pentru tranzactiile la POS", a mai spus seful MasterCard.

“Am parte in continuare de surprize, desi am 17 ani de experienta in domeniul cardurilor si am incercat sa fiu un ambasador al platilor electronice. In continuare, unor oameni le citesc expresia de pe fata si imi dau seama ca este un soc pentru ei sa afle ca de fapt nu platesc comision atunci cand platesc cu cardul - Cosmin Vladimirescu

Din nivelul total de frauda in Romania, cea mai mare parte are loc in mediul online - 70% in Romania vs. 66% media UE ca pondere a fraudei CNP din frauda totala pe carduri. Numarul de fraude raportat la 1.000 locuitori este de 0,06 – in timp ce media la nivel european este de 18,5.

Potrivit unui raport al Bancii Central Europene, Romania este una dintre cele 5 state UE in care s-a redus semnificativ procentajul de frauda in mediul CNP (card-not-present), adica atunci cand nu se prezinta cardul in mod fizic in timpul unei tranzactii frauduloase.

Sursa foto: Shutterstock