Media utilizatorilor de programe de tip adblock, care fac invizibile majoritatea formatelor publicitare online, a crescut procentual cu peste 100%, de la 13.9 la 29.26% in ultimul an, conform studiului AdBlocking in Romania, realizat de TailWind in parteneriat cu Oriel, cu sprijinul IAB si BRAT.

In premiera, anul acesta a fost masurata si folosirea programelor de tip adblock pe mobil, procentele aici fiind mult mai mici: 1.36% pe telefon si 2.11% pe tableta.

Acest fapt duce media la 11.86%, un procent care inca situeaza Romania sub decat cifrele inregistrate in pietele dezvoltate (de exemplu, in SUA procentul desktop este apropiat de cel inregistrat in Romania, 28.5% in varianta desktop, dar a atins deja 11% si pe dispozitivele mobile).

La studiu au participat 85 dintre cele mai cunoscute site-uri din Romania, membre BRAT si IAB, iar metodologia aplicata a combinat masurarea cantitativa efectiva cu chestionare care au luat feedbackul utilizatorilor.

Specialistii implicati in studiu transmit un semnal de alarma de care industria de marketing si comunicare digitala trebuie sa tina cont.

„Din 3.832 de respondenti chestionati pentru acest studiu, 92.9% din utilizatori au sustinut ca vor continua sa foloseasca un ad-blocker in viitor. Aceasta statistica confirma ca ad-blocking-ul nu este o problema trecatoare si ca ne putem astepta la o continuare a cresterii liniare atat in 2017 cat si in anii urmatori. Procentul mic inregistrat pe mobil e incurajator dar exista tari unde si acesta a ajuns chiar peste 50%”, spune Aidan Joyce, CEO Oriel – companie specializata in solutii de evitare a adblockingului si partener tehnologic al studiului.

„Cred ca este momentul oportun ca industria de publicitate online sa isi uneasca fortele si sa se concentreze pe interesul comun: transmiterea catre utilizator a unui mesaj publicitar adecvat si relevant in raport cu nevoile si asteptarile sale, intr-o maniera agreabila si atractiva”, spune Arina Ureche, director general BRAT.

„Intreaga industrie trebuie sa se concentreze pe experiente si pe performanta, pe vehiculele cele mai potrivite, pe varfurile tehnologiei si pe creativitate. Agresivitatea in comunicare va fi mereu sanctionata de catre utilizatori”, a comentat Ionut Oprea, presedinte IAB Romania.

„Mesajul consumatorilor romani de media digitala locala e clar: trebuie sa trecem de la etapa urmaririi cu atentie si ingrijorare a fenomenului la etapa actiunilor concrete. Clientii, agentiile de media si de creatie si producatorii de continut trebuie sa se aseze la aceeasi masa, sa faca front comun si sa aplice masuri clare pentru imbunatatirea standardelor calitative ale campaniilor”, considera Dragos Stanca (Think Digital Group), consultant media si Adrian Motirlichie (TailWind), realizator al studiului.