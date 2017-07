Spoiler alert: Acest articol face o analogie intre serialul „Game of Thrones“ si lumea e-commerce-ului. Furnizoul de solutii de publicitate prin retargetare personalizata RTB House a ales acest mijloc de prezentare pentru ca multe din elementele intalnite in ambele „lumi” se suprapun in foarte multe din cazuri. Concurenta, tradarea sau castigarea loialitatii sunt doar cateva din aspectele care isi pun amprenta in mai toate industriile si determina lucrurile sa se invarta intr-un sens sau altul.