Curtea de Arbitraj de la Paris a hotarat ca grupul Enel trebuie sa plateasca statului roman 401 mil. euro (1,8 mld. lei) pentru 13,57% din actiunile fostei Electrica Muntenia Sud, care astazi este impartita in E-Distributie Muntenia (fosta Enel Distributie Muntenia) si Enel Energie Muntenia.

Fondul Proprietatea detine in prezent cate 12% din Enel Energie Muntenia si E-Distributie Muntenia. Cele doua pachete de actiuni sunt evaluate la 513 mil. lei (113,9 mil. euro) in portofoliul Fondul Proprietatea, insa daca ar fi sa fie luata in calcul evaluarea facuta de Curtea de Arbitraj de la Paris in procesul dintre Enel si statul roman, pachetele detinute de FP au o valoare de 1,59 mld. lei (354 mil. euro).

Sursa foto: Shutterstock