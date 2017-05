Bursa de Valori Bucuresti a realizat in primul trimestru din acest an un profit net de 2,83 milioane lei, de 70 de ori mai mare decat rezultatul raportat in perioada similara a anului trecut, ca urmare a cresterii valorii tranzactiilor, arata raportul transmis joi de companie.

”Profitul net consolidat obtinut in trimestrul 1 2017 a fost de 2,83 milioane lei, in crestere semnificativa fata de rezultatul net obtinut in aceeasi perioada a anului anterior (trimestrul 1 2016: 0,04 milioane lei), cu o marja neta de 31%, rezultat obtinut in proportie de 89% din segmentul de tranzactionare al grupului”, arata raportul BVB, potrivit News.ro.

BVB au inregistrat in primele trei luni ale anului venituri operationale de 9,19 milioane lei, in crestere cu 42% fata de perioada similara a anului trecut, in principal pe fondul cresterii activitatii de tranzactionare cu actiuni a BVB, dar si ca urmare a cresterii veniturilor din activitatea de compensare-decontare a Depozitarului Central.

Valoarea totala a tranzactiilor realizate pe toate pietele s-a apropiat de miliarde lei, in crestere cu peste 42% fata de acelasi trimestru al anului anterior.

Pe piata reglementata au fost realizate tranzactii cu actiuni de 2,4 miliarde lei, cel mai bun prim trimestru din ultimii sase ani.

Adunarea Generala a Actionarilor BVB din 12 aprilie a aprobat propunerea de repartizare a profitului net statutar pentru anul 2016 al Bursei de Valori Bucuresti, in valoare de 7,5 milioane lei, pentru dividende, cu exceptia unei sume de 438.102 lei, repartizata pentru rezerva legala, iar restul sub forma

Din profitul anului trecut, Depozitarul Central propune spre aprobare distribuirea pe parcursul acestui an de dividende in suma de 1,51 milioane lei.

Anul trecut, Bursa de Valori Bucuresti a inregistrat un profit net de 7,87 milioane lei, in crestere cu 19% fata de nivelul din 2015.

Compania Bursa de Valori Bucuresti, cotata pe propria platforma de tranzactionare, are o valoare de piata de 247,9 milioane lei (54,5 milioane euro), la ultimul pret de inchidere, de 32,30 lei/actiune.

Sursa foto: Shutterstock