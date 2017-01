”Grupul PPE a insistat intotdeauna pe o abordare bazata pe un parteneriat - ramanem dedicati acestui principiu si vom continua sa muncim pentru asta. Vrem sa actionam impreuna pentru a aduce o serie de rezultate cetatenilor europeni si pentru a garanta stabilitatea Europei. Parteneriatul nostru este bazat pe continut si pe reformarea Europei. Este un pact al rezultatelor”, a declarat liderul PPE, Manfred Weber. De asemenea, europarlamentarul german a invitat toate formatiunile pro-europene pentru a se alatura parteneriatului dintre ALDE si PPE, conform News.ro.

Intre timp, liderul liberal a explicat ca acesta reprezinta doar primul pas in construirea unei coalitii pro-europene care sa reformeze si sa intareasca blocul comunitar. Guy Verhofstadt a sustinut ca o asemenea coalitie pro-europeana este absolut necesara intr-un peisaj dominat de Donald Trump, Vladimir Putin si alte obstacole in calea Europei.

”Planul coalitiei noastre este sa ne deschidem catre toate grupurile pro-europene. Este o coalitie a ideilor de a schimba directia Uniunii Europene. Acest acord implica o paza de coasta si o granita europeana, un nou guvern pentru zona euro, care sa ne scoata din criza, o forta de aparare europeana care sa aduca din nou siguranta in Europa”, a mentionat Verhofstadt.

De asemenea, coalitia pro-europeana va examina daca exista nevoia unei unitati europene de investigatie si informatii pentru a lupta impotriva terorismului. Candidatul PPE, Antonio Tajani, dispune pe hartie de cele mai bune sanse sa devina viitorul presedinte al Parlamentului European, intrucat are sustinea celui mai numeros grup din PE. Antonio Tajani este o imagine oarecum controversata, ca urmare a acuzatiilor cu privire la rolul jucat in scandalul Dieselgate. De asemenea, acesta este cunoscut pentru pozitia conservatoare cu privire la rolul femeilor in societate si familie.

Sursa foto: Agerpres Foto