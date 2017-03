"Daca ne facem treaba, lucrurile vor fi separate. Si DNA-ul merge pe activitatea pe care o are si noi, pe activitatea noastra. Eu as vrea sa dau un semnal foarte clar Administratiei publice centrale: am trait trei ani si jumatate in Guvern, ca ministru al Agriculturii, acum, din nou, la Ministerul Mediului si am vazut perioade in care oamenii au spus «Domnule, ne temem sa mai semnam ceva...» Nu este cazul", a spus vicepremierul, facand referire la declaratiile unor lideri politice care au spus, de-a lungul timpului, ca functionarilor le este teama sa mai semneze documente pentru a nu ajunge in fata instantei, astfel incat administratia este blocata, conform News.ro.

Copresedintele ALDE le spune functionarilor sa nu fie speriati daca sunt in legalitate.

"Acesta este indemnul meu pe care il fac catre intreaga Administratie publica. Trebuie sa dam drumul la investitii, trebuie sa pornim motoarele economiei. Nu trebuie sa fim speriati, pentru ca daca lucrurile se fac in regula, nu este niciun fel de problema", a afirmat, la Europa FM, Daniel Constantin.

Sursa foto: gov.ro